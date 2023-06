19 euros pour aller à Barcelone ou Madrid en TGV, une société espagnole casse les prix en région française

La compagnie ferroviaire espagnole Renfe s’installe peu à peu en France et propose des prix très accessibles pour Barcelone ou Madrid en TGV, à partir de la province française.

Et si les prix des TGV français s’apprêtaient à descendre drastiquement ? La cause, l’arrivée d’une concurrence qui est tout simplement en train de casser le prix de ses trajets entre les régions françaises et certaines villes espagnoles.

Crédit photo : iStock

En effet, la compagnie ferroviaire espagnole Renfe va bientôt débarquer sur le marché français, après l’ouverture d'une succursale française à Lyon. Ce mercredi 14 juin, Renfe a annoncé sa grille tarifaire extrêmement basse qui va être profitable aux voyageurs provenant du Languedoc et du Roussillon.

Dix gares françaises à prix cassés en connexion avec l’Espagne

Une grille tarifaire très simple, comprenant seulement trois prix différents, pour des AVE (TGV espagnols) qui relieront Madrid et Barcelone à Lyon et Marseille. Au total, Renfe desservira dix gares françaises, dont cinq en Languedoc-Roussilon : Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier et Nîmes.

Les cinq autres gares seront Marseille, Lyon, Avignon, Aix-en-Provence et possiblement Valence. Pour ces trajets intra français, l’aller-simple sera facturé seulement neuf euros.

Crédit photo : iStock

En revanche, pour les liaisons internationales, deux autres prix sont proposés : 19 euros pour voyager de Montpellier ou Narbonne vers Barcelone, Saragosse ou Madrid ; mais aussi 29 euros pour le trajet complet, la liaison de Marseille et Lyon vers l’Espagne.

L’objectif de Renfe, à court terme, serait de devenir “un opérateur de référence sur le marché ferroviaire français. Un but qui ne pourra être atteint que par l’obtention du certificat de sécurité qui lui permettra d’étendre ses opérations AVE à d’autres corridors tels que Lyon-Paris”. Ensuite, la société espagnole proposera d’autres offres sur de nouvelles connexions internationales ou encore de s’attaquer au marché des TER.