Sagrada Familia : après 140 années de chantier, les quatre tours sont enfin terminées

C’est un chantier qui a commencé en 1882 : la Sagrada Familia, basilique emblématique de Barcelone. Après 140 années de construction, les quatre tours du monument sont terminées.

Quand on visite Barcelone, en Espagne, il est impensable de ne pas passer devant la Sagrada Familia. Ce monument emblématique de la ville est visité chaque année par des millions de touristes, curieux de voir l’avancement des travaux. Et pour cause : la construction de la basilique dure depuis plus d’un siècle et a commencé en 1882.

Après 140 années de chantier, les quatre tours de la basilique ont finalement été achevées. À leur sommet, des sculptures créées par Xavier Medina-Campeny ont été installées, représentant les quatre évangélistes. En 2022, les sculptures de Saint Marc et Saint Luc, représentés par la figure d’un lion et d’un boeuf, ont été inaugurées. Ce 27 septembre 2023, les deux sculptures restantes ont été installées. Elles représentent Saint Matthieu, un ange, et Saint Jean, un aigle, et signent la fin de la construction des quatre tours.

Une dernière tour à construire

Si la construction de la basilique dure autant de temps, c'est parce qu'il s'agit d'un monument à l'architecture très complexe. En plus de cela, les travaux ont été arrêtés à plusieurs reprises suite au décès de Gaudi, la guerre civile espagnole, la destruction du projet original et les problèmes financiers. Pendant la guerre civile espagnole, une partie de la basilique a été détruite ainsi que l'atelier de Gaudi, où étaient stockés tous ses dessins et modèles nécessaires à la construction de la basilique.

Le chantier n’est pas fini pour autant car une dernière tour doit être construite : haute de 172 mètres, elle représentera Jésus Christ et une croix sera installée à son sommet. Il faudra faire preuve de patience pour voir le résultat final car la fin du chantier est prévue pour 2026.

En attendant, une messe de bénédiction sera célébrée le 12 novembre 2023 afin de marquer l’illumination des quatre tours de la basilique. Les tours seront illuminées tous les soirs jusqu’à Noël et des animations ainsi que des événements culturels seront organisés tout au long du mois de novembre. L’objectif : mettre en valeur ce monument historique et emblématique de Barcelone.