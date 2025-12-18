27 km à 392 mètres sous le niveau de la mer : voici le tunnel le plus long et le plus profond du monde

Le tunnel Rogfast en Norvège

En Norvège, l’immense chantier du projet Rogfast vise à relier les plus grandes villes du sud de la Norvège grâce à un tunnel prêt à battre tous les records.

Il est destiné à être le tunnel le plus long et le plus profond du monde. Creusé à 392 mètres sous le niveau de la mer, il s’étendra sur 27 kilomètres entre la ville de Randaberg et Boknafjord. En Norvège, ce chantier complètement dingue porte le nom de projet Rogaland Fixed Link, ou plus sommairement Rogfast.

Longeant la côte ouest du pays scandinave et construit dans le but de relier plusieurs villes, situées au sud du pays, ce tunnel devance en matière de longueur celui de Lærdal, l'actuel détenteur du record (plus court de 2,5 kilomètres), qui se trouve également en Norvège.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Actuellement, le chantier est toujours en cours et il faudra attendre plusieurs années avant de le voir dans sa totalité. En effet, l'accessibilité à ce nouvel axe sera progressive. Il sera possible d'emprunter une première partie de ce tunnel composé de deux axes distincts, divisés en deux tubes différents, à partir de 2033. En revanche, la fin totale du projet est estimée à 2050.

Crédit photo : Skanska

Un tunnel historique pour dynamiser la circulation

L'objectif de ce tunnel sous-marin, comme l'expliquent les entreprises associées Skanska et Hexagon, est de faciliter le transport entre plusieurs villes importantes de la région sud du pays.

« Le tunnel renforcera les connexions entre des communautés norvégiennes vitales en matière de commerce d'huile et de gaz, conduisant à une croissance économique certaine ».

Crédit photo : Norconsult

Grâce à ce nouvel axe, qui complètera la route européenne nommée E39, les liaisons par ferry et les détours automobiles seront évités. Pour rappel, la disposition naturelle du pays norvégien est constituée d'un total de 50 000 îles.

« Circuler en Norvège prend beaucoup de temps. Cela doit être efficace. C'est pourquoi il est nécessaire que nous disposions de routes de qualité ».

Crédit photo : Skanska

Grâce à ce projet, Hexagon et Skanska promettent de réduire de moitié le temps de déplacement entre certaines grandes villes, dont Randaberg, Bojnafjord et Kvitsoy.

Norvège

