3 destinations parfaites pour partir en vacances hors-saison à petit prix

Partir en vacances après tout le monde, voilà un programme très alléchant. D'autant qu'après la saison estivale, les prix des billets d'avion et des hébergements sont bien plus intéressants. Si vous prévoyez de vous évader dans les prochains jours, sachez que Vueling propose plusieurs destinations ensoleillées auxquelles il vous sera impossible de résister.

Prolongez votre été à Reus, la capitale du modernisme en Catalogne

Grâce à Vueling, la seconde plus grande compagnie aérienne d'Espagne, vous pouvez vous offrir des vacances après les vacances. Et ce, sans les inconvénients de la pleine saison ! C'est-à-dire sans la foule, sans vous ruiner et sans subir des températures extrêmes.

Parmi les trois destinations de rêve proposées par cette compagnie aérienne : Reus. Cette ville d'Espagne vous offre une plongée dans l'art moderne en Catalogne. Vous avez peut-être entendu parler de Gaudi, un célèbre architecte considéré comme le représentant du modernisme catalan. C'est à Réus qu'il a vu le jour.

Outre ses richesses architecturales, cette cité espagnole vous fera découvrir son huile d'olive, ses fruits secs et sa fameuse eau de vie. Mais ce que vous retiendrez de ce voyage en Catalogne, ce sont les magnifiques et prestigieux édifices de Réus, parmi lesquels le très connu théâtre Fortuny.

Crédit photo : iStock

Envolez-vous pour Malaga et savourez des vacances en bord de mer

Restons en Espagne pour profiter de la mer et du soleil. L'avantage de cette destination privilégiée, c'est qu'elle mêle les plages paradisiaques à de véritables trésors culturels. Et si vous aimez l'art, sachez que cette terre a vu naître Picasso !

Sur la Costa Del Sol, vous profiterez d'un climat très agréable pour vous prélasser dans des eaux cristallines tout en perfectionnant votre bronzage. Et si vous êtes partant pour quelques visites, ne manquez pas le musée d'art contemporain dans lequel vous aurez le plaisir de découvrir les œuvres d'artistes célèbres parmi lesquels Frida Kahlo et, bien sûr, Picasso !

Vous êtes gourmand ? Vous ne serez pas déçu car Malaga est également réputée pour ses richesses gastronomiques. Avis aux amateurs de fruits de mer, vous allez vous régaler avec des plats régionaux aussi beaux que bons.

Crédit photo :iStock

Offrez-vous l'archipel des Canaries grâce à Vueling !

Cette destination en fait rêver plus d'un. Il faut dire qu'elle cumule les atouts avec ses îles paradisiaques. Non seulement, les paysages sont à couper le souffle, mais les activités divertissantes ne manquent pas sur cet archipel. Par ailleurs, ce voyage vous offrira l'occasion de laisser parler l'astronome qui est en vous. En effet, c'est aux Canaries que vous trouverez les plus beaux observatoires du monde. Parfaitement situés, ils bénéficient des conditions d'observation optimales, à savoir un ciel limpide et une pollution lumineuse quasi-nulle.

Après avoir observé les étoiles, il ne vous restera plus qu'à faire la fête jusqu'au petit matin. L'une d'entre elles a justement lieu dans quelques jours à Teror, elle célèbre la Sainte Patronne.

Crédit photo : iStock

Chacune de ces destinations de rêve est accessible en vol direct depuis Orly. De plus, la compagnie aérienne espagnole propose des offres spéciales réellement intéressantes. Ainsi, vous pourrez vous offrir un été indien dans les plus belles villes d'Europe sans faire exploser votre budget. Et pour profiter pleinement de ces opportunités, ne tardez pas à réserver vos billets...