“43% de risques d'annulation” : voici le vol qu'il faut éviter à tout prix quand on prend l'avion

Vous avez l’intention de prendre l’avion pour voyager ? Voici le vol à éviter à tout prix, pour un voyage en toute sérénité.

Si vous avez besoin de prendre l’avion pour vous rendre dans votre prochaine destination de vacances, faites attention quand vous réservez vos billets. En ce moment, les prix des billets d’avion montent en flèche avec la hausse du carburant. Pour faire des économies et éviter de diminuer votre budget, voici le moment idéal pour acheter votre billet au meilleur prix.

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En plus de cela, il est important de ne pas choisir n’importe quelle place dans un avion. Mais ce n’est pas tout ! Certains vols doivent être évités si vous voulez profiter d’un voyage sans imprévu.

Un vol à éviter en avion

En effet, il est important de regarder les horaires des vols quand on réserve son billet. Dans certains cas, à cause de la météo ou de problèmes techniques, certains vols peuvent être retardés. Cependant, dans un aéroport, tout est prévu pour que les vols s’enchaînent, et il suffit d’une perturbation pour créer un effet domino qui va bouleverser tous les vols.

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Concrètement, si un avion a du retard le matin, cela va généralement impacter tous les autres vols, qui auront également du retard. Pour cette raison, il est recommandé de ne jamais choisir le dernier vol de la journée, selon une étude menée par l’agence de voyage Expedia rapportée par Capital.

“Les vols en fin de journée sont ceux qui se retrouvent en train de jongler avec les imprévus du trafic tels que les incidents techniques ou encore les congestions des aéroports. De ce fait, les personnes qui souhaitent profiter d’un voyage en toute tranquillité doivent privilégier les vols du petit matin ou ceux de la nuit”, révèle Au Féminin.

Quand prendre l’avion ?

Si les retards s’accumulent, vous avez plus de risques que votre vol soit reporté au lendemain. L’étude recommande même d’éviter la plage horaire de 15h à 21h, où il y a 43% de risques supplémentaires d’annulation, ce qui concerne près de la moitié des vols.

Pour éviter ces bouleversements, il est conseillé de privilégier les départs matinaux pour avoir moins de risques de retards. Une bonne chose à savoir avant de partir en voyage.