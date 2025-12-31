Voici à quoi va ressembler le nouvel avion 100 % électrique d'Airbus

Le géant aéronautique européen Airbus a réaffirmé son engagement de commercialiser un avion à hydrogène à l'occasion de l'Airbus Summit 2025.

Les passagers pourront bientôt voyager dans les airs à bord d'avions à hydrogène. C’est du moins ce que prévoit Airbus, rapporte le site spécialisé H2 Mobile.

Ce n’est pas la première fois que l’avionneur européen évoque son projet. En 2020, le PDG de l’entreprise, Guillaume Faury, avait déjà fait part de son intention de commercialiser ce type d’appareil 100 % électrique courant 2035.

Crédit Photo : iStock

« L'hydrogène est au cœur de notre engagement »

Lors de son sommet « Airbus Summit 2025 », qui s'est déroulé du 24 au 25 mars 2025 à Toulouse, la firme a ainsi fait le point sur la feuille de route du projet ZEROe.

« L'hydrogène est au cœur de notre engagement en faveur de la décarbonation de l'aviation. À l'instar du secteur automobile, les avions entièrement électriques alimentés par des piles à combustible à hydrogène ont le potentiel, à plus long terme, de révolutionner le transport aérien et de compléter la filière des carburants durables pour l'aviation »a indiqué Bruno Fichefeux, responsable des programmes futurs chez Airbus.

Crédit Photo : Airbus

De son côté, Glenn Llewellyn, responsable du projet ZEROe, a expliqué que le géant de l’aviation a exploré au cours de ces cinq dernières années « plusieurs concepts de propulsion à hydrogène avant de sélectionner celui entièrement électrique ».

« Nous sommes convaincus qu'il pourrait fournir la densité de puissance nécessaire à un avion commercial à hydrogène et qu'il pourrait évoluer à mesure que la technologie mûrit », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter :

« Dans les années à venir, nous nous concentrerons sur le développement des systèmes de stockage, de distribution et de propulsion, tout en plaidant pour le cadre réglementaire nécessaire au décollage de ces avions ».

Des tests réalisés avec succès

Initialement prévu pour 2035, le projet a pris du retard. Résultat : l’avion électrique devrait voir le jour entre 2040 et 2045. Dans le passé, Airbus a fait ses preuves en 2023 en présentant un système de propulsion hydrogène de 1,2 MW.

Crédit Photo : Airbus

Un an plus tard, de nouveaux essais fusionnant « pile à combustible, moteur électrique, boîte de vitesses et échangeur thermique ont été réalisés », soulignent nos confrères.

D’autres tests sont à prévoir. L’un d’eux aura lieu en 2027, au Centre d’essais des systèmes d’aéronefs électriques de Munich (Allemagne).