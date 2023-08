Voici la meilleure place à choisir dans un avion selon une hôtesse de l'air

Hôtesse de l’air depuis plusieurs années, Rosie Awad dévoile quelle est la meilleure place qu’il faut occuper dans un avion pour un vol des plus agréables.

Lorsqu’on s’apprête à réserver une place dans un avion, on espère toujours que l’on sera bien placé et que le trajet sera agréable. Or, s’il est possible de choisir soi-même son siège, via un petit extra financier, on n’a pas forcément une véritable idée de la qualité de la place.

Pour celles et ceux qui connaissent très bien l’avion, ils ont plus de repères et savent généralement quelles sont les meilleures places. C’est le cas de cette hôtesse de l’air, Rose Awad, qui officie sur les vols de la compagnie Virgin Australia depuis 2014.

“L’une des premières rangées à être servie pour le service à bord”

Forte de son expérience, elle confie que tous les sièges n’offrent pas le même confort. Dans une interview accordée à Escape, elle explique même quelle serait sa place préférée si elle était passagère dans un avion.

Crédit photo : iStock

En effet, si on en croit l’hôtesse de l’air, sa place privilégiée réunit toutes les conditions pour un trajet idéal et confortable en avion : “Je choisis toujours la rangée 5 côté fenêtre. La vue est superbe, on peut voir l’aile de l’avion, on a plus d’espace pour les jambes, il n’y a pas de responsabilités en matière d’issues de secours, on peut mettre un sac sous le siège avant, c’est proche pour le débarquement, et c’est l’une des premières rangées à être servie pour le service à bord”.

Pas de doute, elle sait très bien de quoi elle parle. En revanche, Rosie Awad conseille également les sièges qu’il faut absolument éviter. Naturellement, le pire siège est celui qui se situerait à la dernière rangée, ou alors toute rangée située à côté des toilettes. C’est clair que passer tout un vol avec l’odeur des toilettes à portée de nez n’est pas des plus agréables.