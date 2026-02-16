Voici les 8 accessoires à ne jamais emporter en avion, selon une hôtesse de l'air

Une hôtesse de l’air a dressé la liste des articles de voyage à ne plus emporter en 2026. Vous risquez d’être surpris !

En douze ans d’expérience, Carin Ryan, une hôtesse de l’air américaine, a été confrontée à plusieurs types de passagers.

Parmi ses voyageurs préférés, elle évoque ceux qui sont organisés. Selon elle, ils « embarquent calmement, se glissent sans difficulté dans leur siège et s’installent sans sourciller ».

La spécialiste assure qu’il est facile de repérer les trajets qui vont mal tourner. Plusieurs indices le suggèrent, comme des bagages trop remplis ou des objets qui conviennent mieux à une chambre à coucher.

Dans les colonnes de Travel + Leisure, magazine de voyages américain, Carin Ryan a établi une liste des objets à ne plus emporter à bord d’un avion.

Sa propre couverture

Encombrante, parfois odorante… voyager avec sa propre couverture est une fausse bonne idée, selon l’hôtesse de l’air. Elle conseille plutôt d’investir dans une couverture de voyage légère, douce et chaude, se pliant facilement dans une housse de transport.

Crédit Photo : iStock

Les bagages de seconde main

Carin Ryan est formelle : les valises de piètre qualité (ou héritées de nos parents) n’ont pas leur place à bord. « La technologie des bagages a beaucoup évolué, et les innovations modernes valent la peine d’être adoptées », souligne l’experte.

Elle recommande des modèles à roulettes, équipés de poignées rétractables, pour faciliter les déplacements dans les aéroports.

Les flacons de médicaments

Il est inutile de voyager avec des flacons de médicaments ou de compléments volumineux dans sa valise. L’hôtesse de l’air invite les passagers à utiliser un pilulier pour libérer de la place pour des affaires bien plus importantes.

« Un système de rangement compact garde tout accessible, organisé et sans stress — exactement comme devrait être un voyage », insiste-t-elle.

Crédit Photo : iStock

L’oreiller de son lit

Si l’idée d’emporter votre oreiller en avion est séduisante, la spécialiste ne la recommande pas. Pour faire une sieste confortable depuis votre siège, privilégiez plutôt un coussin de voyage à 360°. Cet accessoire est conçu pour maintenir votre tête confortablement. Vous pouvez également ajouter un masque de sommeil et des bouchons d’oreilles pour un sommeil optimal.

Une brosse à dents de taille normale

Carin Ryan préconise de laisser votre brosse à dents habituelle dans vos bagages et d’opter pour des brosses jetables avec dentifrice pendant le vol. Compactes et pratiques, elles vous évitent de faire tomber votre brosse quotidienne sur le sol des toilettes.

Crédit Photo : iStock

Plusieurs câbles de charge

Cela n’aura échappé à personne : les câbles ont la fâcheuse manie de s’emmêler. Pour pallier ce problème, l’hôtesse de l’air recommande d’utiliser un câble de recharge multi-appareils à bord.

Une perche à selfie

Les perches à selfie ont eu leur heure de gloire, mais aujourd’hui, les voyageurs malins préfèrent les trépieds compacts pour maintenir leur smartphone pendant le trajet, assure l’hôtesse de l’air. Ces accessoires sont pratiques pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos, tout en ayant les mains libres.

Crédit Photo : iStock

Les coques de téléphone encombrantes

L’ex-agent de bord déconseille de voyager avec des coques de téléphone volumineuses, dotées de porte-monnaie, d’anneaux ou d’autres accessoires. Selon elle, ces protections peuvent sembler pratiques jusqu’au moment où elles ne rentrent plus dans votre poche et où vous vous demandez si votre smartphone est toujours sur vous.

Pour éviter ce stress, elle recommande une protection plus minimaliste et conseille de garder son téléphone à portée de main avec un cordon réglable.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !