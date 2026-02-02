Ces 5 destinations à moins de 3h de la France que vous devez absolument visiter au printemps !

Vous avez envie de voyager au printemps ? Voici 5 destinations situées à moins de 3 heures de la France, idéales pour le retour des beaux jours.

Le printemps arrive et vous avez envie de profiter du retour du soleil pour voyager ? Bonne nouvelle ! Il existe des destinations proches de la France à découvrir sans plus attendre. Situées à moins de 3 heures de Paris, ces lieux permettent de s’évader le temps d’un séjour.

Partir au printemps est une excellente idée pour profiter d’une météo clémente, de billets abordables et de villes calmes. Pendant l’été, certaines destinations peuvent vite devenir étouffantes à cause du surtourisme, raison pour laquelle les visiter au printemps est idéal.

Sans plus attendre, découvrez 5 destinations à voir absolument au printemps.

L’Écosse

Si vous voulez faire le plein de verdure, rendez-vous en Écosse. Ce pays regorge de paysages magnifiques comme les Highlands, un territoire sauvage et mythique grâce à ses montagnes et ses lacs. Arrêtez-vous à Edimbourg pour visiter des châteaux, des manoirs, des jardins et vous promener dans de charmantes rues pavées.

Crédit photo : iStock

Rendez-vous également au lac du Loch Ness pour tenter d’apercevoir le célèbre monstre qui vivrait dans ces eaux enveloppées de brume et de mystères. Vous pouvez également randonner au Ben Nevis, le plus haut sommet du Royaume-Uni, ou explorer les lieux de tournage de la saga Harry Potter en allant dans la vallée de Glenfinnan, où passe le Poudlard Express.

Les Pouilles

Si vous voulez profiter du soleil printanier, cap sur le sud de l’Italie en allant aux Pouilles. Dans cette région italienne, vous pourrez découvrir un patrimoine culturel chargé d’histoire en visitant des châteaux, des cathédrales, des églises, des palais et des grottes. Selon Génération Voyage, le village d’Alberobello abrite notamment des maisonnettes typiques des Pouilles et est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Crédit photo : iStock

Rendez-vous également sur la côte du Salento pour admirer des criques sauvages, des villages aux maisons blanches et des vues spectaculaires sur la mer Adriatique. Ce territoire est situé à l’extrême sud des Pouilles, sur le talon de la botte italienne. Si vous voulez faire le plein d’histoire, ne manquez pas Lecce, un village à l’architecture unique avec sa basilique, son amphithéâtre romain et ses ruelles typiques.

La Catalogne

La Catalogne est une région espagnole qui attire de nombreux touristes, et pour cause. C’est à cet endroit que se situe Barcelone, une ville à ne pas manquer où vous pourrez visiter la Sagrada Familia, le parc Guëll et la Casa Battlo. Profitez de la gastronomie locale catalane en goûtant des fromages, des charcuteries et des vins délicieux. En plus d’être proche de la France, Barcelone a un autre avantage : il est possible de se rendre dans cette ville sans faire un trou dans son porte-monnaie.

Crédit photo : iStock

Vous pouvez également visiter Gérone, une majestueuse cité médiévale, ainsi que les vestiges romains de Tarages, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Enfin, Le Figaro recommande de s’arrêter au parc naturel de Montserrat, un lieu spectaculaire entre falaises, lacs et montagnes.

Malte

Sur cette île située entre la Sicile et la Libye, vous découvrirez des lieux à visiter absolument comme des plages aux eaux turquoises, des villes fortifiées comme La Valette ou Madina, ainsi que des temples. Les grottes et les falaises sont également nombreuses à Malte. Si les températures sont assez chaudes, profitez-en pour vous baigner dans les lagons, parfaits pour le snorkeling.

Crédit photo : iStock

Les amateurs d’histoire seront ravis de visiter des sites préhistoriques comme les temples. Ces édifices ont été construits il y a 5 500 ans et sont âgés de 1 000 ans de plus que les pyrémides d’Égypte. Un lieu idéal pour découvrir des monuments chargés d'histoire.

L’Albanie

L’Albanie est un pays en plein essor qui a de nombreuses choses à offrir aux visiteurs. Ce territoire abrite de nombreuses richesses archéologiques comme des cités antiques, des châteaux, des villages aux ruelles pavées et aux belles bâtisses en pierre. Rendez-vous à Berat, surnommée “la ville aux mille fenêtres” pour admirer une véritable richesse historique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Crédit photo : iStock

Shkodër est également l’un des plus anciennes cités d’Albanie et est le coeur culturel et historique du nord du pays. Vous pourrez visiter un château, vous promener dans des rues animées et découvrir un musée passionnant. Pour faire le plein de nature, rendez-vous au parc national de Llogara où vous pourrez vous promener le long de sentiers escarpés entourés de pins et profiter de points de vue spectaculaires, entre mer et montagnes. Au printemps, il est possible d’aller en Albanie pour seulement 30 euros, alors n’hésitez pas !

Que vous soyez attiré par la nature, le patrimoine historique, la gastronomie ou les plages aux eaux turquoises, il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à découvrir ces destinations proches de la France au printemps, pour profiter de tous leurs attraits.