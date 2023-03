Voyager à Barcelone pour pas cher : nos astuces et conseils

Vous comptez vous offrir un voyage à Barcelone ? Voici nos astuces et conseils pour ne pas vous ruiner tout en profitant de vos vacances.

Barcelone : toute la Catalogne en une seule ville

Barcelone avec la cathédrale de la Sagrada Familia au lever du soleil. Credit : Vunav V

De toutes les villes d’Espagne idéales pour des vacances de rêve, Barcelone sort du lot. Elle se situe au nord-est de l’Espagne, et est peuplée de 5, 5 millions d’habitants. Si elle est plus petite que Paris ou Lyon, Barcelone est l’une des destinations touristiques d’Espagneles plus prisées. Entre ses plages, ses parcs, ses activités, sa culture et sa gastronomie, on peut dire que Barcelone n’a rien à envier aux autres villes de vacances. Elle est à visiter au moins une fois dans sa vie ! Cette destination est idéale pour des vacances en toute tranquillité et baignées de soleil.

Organiser un voyage n’est jamais chose aisée. Il faut faire le tour des sites des compagnies aériennes pour dénicher les vols disponibles, réserver un hôtel, prévoir des activités pour tout le monde, etc. De plus, un voyage, ça a un prix ! Il vous faut donc préparer un budget. La plupart du temps, l’argent est surtout axé sur le logement et le transport. Si bien que les vacances finissent par devenir fades et sans réel « fun », parce que tout l’argent a été utilisé d’une telle ou telle manière. Mais, savez-vous qu’il est possible d’organiser un voyage à Barcelone pour pas cher ? Il suffit de connaître certaines astuces et d’appliquer quelques conseils très pratiques. Si vous êtes une personne qui n’aime pas dépenser des mille et des cent, alors suivez nos conseils.

15 conseils et astuces pour voyager à Barcelone pour pas cher

Une touriste à Barcelone Credit : anyaberkut

Préparez votre valise, votre voyage pour Barcelone va enfin devenir réalité. Néanmoins, avant de sortir votre crème solaire et de réviser votre espagnol, voici 15 conseils et astuces qui vous aideront à faire des économies sur vos vacances pour la ville catalane de vos rêves.

Achetez vos billets à l’avance

Une personne qui tient des billets d’avion Credit : Zhanna Danilova

Que votre destination soit la ville de Barcelone ou ailleurs, lorsque vous organisez un voyage, la première chose à faire est d’acheter vos billets d’avion. Il est important que vous trouviez un vol qui coïncide avec la date de votre séjour en Catalogne. Face à la multitude des compagnies aériennes, il est souvent difficile de faire un choix. De plus, les prix sont très variés.

Sachez que plus vous réservez votre billet en avance, plus son prix sera bas. De ce fait, évitez de faire le tour des vols le week-end avant votre départ. Prévoyez l’achat de vos billets au moins 2 semaines avant la date de votre départ.

Assurez-vous que votre billet d’avion soit remboursable

Une femme qui tient un billet d’avion Credit : gesrey

Personne n’est à l’abri d’une annulation de dernière minute. Ainsi, il est nécessaire que vous achetiez un billet d’avion qui soit remboursable. Certes, tout billet d’avion est annulable. D’ailleurs, une fois que vous avez payé, rien ne vous oblige à vous présenter à l’aéroport le jour du vol. Néanmoins, un billet remboursable vous permettra de faire face à toute éventualité. Quitte à rester à Paris ou à Lyon, autant garder les poches un tantinet remplies !

Réservez votre hôtel sur Internet, et aussi à l’avance

Une personne qui choisit un hôtel sur Internet Credit : ktasimarr

Réserver son hôtel sur Internet est la meilleure manière de s’assurer un logement et de payer le juste prix. Tout comme pour les billets d’avion, plus vous réservez à l’avance, moins vous paierez. Utilisez un comparateur pour trouver la chambre d’hôtel idéale. Faites attention, il peut y avoir plusieurs prix pour une même chambre !

Sachez aussi que la chambre d’hôtel la moins chère n’est pas toujours la meilleure option. Faites votre choix avec minutie, au risque de perturber votre séjour.

Enfin, assurez-vous que votre réservation soit annulable. Certes, une réservation de chambre d’hôtel est rarement remboursable. Mais, au moins, une réservation annulable vous évitera de payer des frais supplémentaires en cas d’annulation.

Les chambres d’un hôtel climatisé sont toujours à un prix plus élevé que celles d’un hôtel non climatisé. Barcelone est une ville où il fait assez chaud la journée, mais les nuits y sont douces. Vous n’avez donc pas forcément besoin d’un hôtel climatisé. Dans la journée, vous serez occupé en extérieur. La nuit, vous pourrez dormir avec les fenêtres ouvertes. Préférez un hôtel avec réservation remboursable plutôt qu’un hôtel climatisé.

Optez pour une chambre d’hôtel avec petit-déjeuner inclus

Un petit-déj Credit : amenic181

Si vraiment vous avez besoin d’un hôtel climatisé, alors pensez toujours à faire des économies en choisissant un hôtel avec petit-déj inclus. Personne n’y pense vraiment, mais le petit-déjeuner peut s’avérer assez cher, surtout si vous mangez énormément dès le matin. Un hôtel avec petit-déj inclus est donc l’un des bons plans à saisir absolument. Ainsi, chaque matin de votre séjour, vous êtes sûr d’avoir le ventre bien rempli. Vous évitez aussi de payer un prix faramineux pour une chocolatine catalane. Si vous ne venez pas de Lyon, mais de Paris, ce sera plutôt un pain au chocolat catalan au prix faramineux.

Avant votre départ, prévoyez une navette pour vous ramener à l’hôtel

Une navette Credit : Alena Kravchenko

Si, au départ, vous êtes sûr d’arriver à l’aéroport par vos propres moyens, à l’arrivée, pour vous rendre à l’hôtel, c’est une autre histoire. Prendre un taxi dès votre arrivée à Barcelone, surtout si vous ne connaissez pas la ville, peut être assez onéreux. Certains chauffeurs peu scrupuleux peuvent rallonger le trajet pour augmenter le prix de votre course. Prendre un moyen de transport en commun peut être assez compliqué, puisque, encore une fois, vous ne connaissez pas forcément la ville de Barcelone. La meilleure solution est de prévoir une navette pour l’hôtel. Vous paierez un prix, mais au moins vous êtes sûr d’arriver à votre chambre d’hôtel sans encombre.

Profitez du temps que vous passez dans la navette pour commencer la visite de la ville de Barcelone !

Gérez vos heures de visite

La Sagrada Familia Credit : TomasSereda

Votre séjour dans la ville de Barcelone peut enfin commencer. Vos valises sont déposées à l’hôtel, et vous êtes prêt à la visite de la ville catalane la plus incroyable. Mais, avant toute chose, sachez que pour faire des économies sur les visites de sites de Barcelone, il vous faut gérer votre timing.

Par exemple, la visite de la Sagrada Familia est payante entre 13h et 17h. Il en est de même pour la cathédrale Santa Maria Del Mar, le parc Güell et la Casa Batlló. Prévoyez donc de vous lever tôt pour en profiter. Ainsi, vous garderez le prix du billet en vue d’un petit goûter !

Un autre conseil : pour ne pas perdre de temps à aller à la Sagrada Familia, le parc Güell ou la Casa Batlló afin de vous renseigner sur les heures de visite payantes, consultez les horaires de visite sur Internet. C’est plus pratique, et vous optimiserez votre temps pour d’autres activités.

Évitez les activités trop touristiques

Rue de las Ramblas Credit : Kirk Fisher

Si la visite de la Sagrada Familia ou de la Casa Batlló compte parmi les activités incontournables à faire à Barcelone, sachez que la ville catalane a autre chose à offrir. Certes, la Sagrada Familia et la Casa Batlló sont incroyables et Antoni Gaudi est un génie. Mais, il s’agit d’activités touristiques où il est nécessaire d’attendre longtemps avant de pouvoir en profiter. Vous pourrez perdre énormément de temps, et le temps, c’est de l’argent ! Économisez votre temps en gardant la Sagrada Familia ou la Casa Batlló pour la fin de votre séjour. Ainsi, vous aurez le temps pour la visite d’endroits moins bondés.

Offrez-vous les services d’un guide pour la totalité de votre séjour

Un groupe de touristes avec un guide touristique Credit : krblokhin

Pendant toute la durée de votre séjour, vous serez amené à explorer plusieurs sites. Sachez que chaque parc, chaque rue, chaque cathédrale de la ville de Barcelone possède une histoire. Il serait dommage de passer à côté d’une telle opportunité pour étoffer votre culture. La Sagrada Familia, le parc Guell et la Casa Batlló sont de véritables monuments qui ont fait l’histoire de l’architecture. Antoni Gaudi, le génie derrière ces œuvres, a eu une vie passionnante et il y a beaucoup à apprendre sur son histoire. Il est donc préférable de vous offrir les services d’un guide touristique pour profiter au maximum de chaque visite.

Pour faire des économies, payez le prix pour toute la durée de votre séjour, et non seulement quelques jours. Ainsi, vous éviterez de sortir de l’argent de votre poche à chaque nouvelle envie de visiteet de découverte !

Déjeunez dans les VRAIS restaurants locaux

Spécialités espagnoles Credit : StarpStock

Barcelone est une ville touristique. Dans ce type de destination, il n’est pas rare que de nombreux commerces tentent de faire des profits de manière sournoise. Vous trouverez de nombreux restaurants qui se revendiquent authentiques et qui vous proposeront des spécialités « locales » au prix d’un téléphone portable. Pour être sûr de payer le bon prix pour un déjeuner, et surtout pour un excellent dej local, consultez les avis sur Internet. Vous vous ferez une idée des bons plans et des arnaques. Sachez-le, les avis sur le web comptent plus que les étoiles Michelin !

Pas de piscine ? Allez à la plage !

Une plage à Barcelone Credit : Vladimirs_Gorelovs

Lors de la réservation de l’hôtel, la climatisation et la présence d’une piscine figurent toujours en tête de liste des critères lorsqu’il est question de vacances et de voyage. À juste titre, puisque la piscine permet de profiter de l’eau sans pour autant quitter le lieu de résidence. Toutefois, ne restez pas bloqué sur la piscine ! Si votre hôtel n’en a pas, souvenez-vous que la ville de Barcelone se situe au bord de la mer. Allez profiter de la plage et du soleil au lieu de pleurer pour un bain dans une piscine remplie de chlore.

S’il y a une plage de Barcelone qui vous fera oublier la piscine, c’est bel et bien la plage de Costa Brava. Il s’agit d’une étendue de sable de 200 km qui se situe au nord de Barcelone. Costa Brava est une plage mythique dont vous pouvez profiter gratuitement !

Faites la visite de Barcelone à vélo

Des cyclistes Credit : frantic00

Le meilleur moyen de transport à Barcelone est, à notre avis, le vélo. La ville est parfaitement cyclable. De plus, la location d’un vélo est relativement bon marché. Ce moyen de locomotion vous permet de visiter la ville, et d’avoir accès à tous les petits coins et recoins qui font de Barcelone Barcelone.

La visite de parc est généralement gratuite

Parc de la Ciutadella Credit : Booblgum

Les parcs sont légion à Barcelone. Une grande partie d’entre eux ne présente pas de prix d’entrée. Vous pouvez donc les visiter à votre guise, sans dépenser un sou. De plus, un grand nombre des parcs de Barcelone ont été dessinés par Antoni Gaudi, le même architecte qui a dessiné la Sagrada Familia. Si vous êtes un passionné d’architecture, alors, les parcs de Barcelone sont faits pour vous.

Si vous aimez les balades de nuit, sachez que certains parcs ne ferment qu’à 20h30 ou 21h.

Le quartier gothique

Le quartier gothique de Barcelone Credit : NAPA74

Le quartier gothique est un quartier historique de Barcelone. Il fait partie des plus vieux quartiers de la ville. Il s’agit d’un quartier exceptionnel chargé d’histoire qui mérite une visite. Le quartier gothique est divisé en deux zones : une zone payante et une zone gratuite. Si vous souhaitez faire des économies, vous connaissez la zone qui fera l’objet de votre visite !

Attention tout de même à demander le chemin de la zone gratuite du quartier gothique. Il serait dommage de vous retrouver dans un centre policier parce que vous avez outrepassé les limites de la zone gratuite ! Ne gâchez pas votre séjour de rêve dans la ville de Barcelone pour une petite erreur.

Remarque : le type d’architecture de la Sagrada Familia est gothique. Ce style particulièrement apprécié par Antoni Gaudi est présent dans toute la ville. Le quartier gothique est donc plus un centre culturel et historique, qu’un simple, mais très joli quartier.

Chinez les bons plans

La nourriture et les réseaux sociaux Credit : SasinParaksa

Lors de vos séjours et de vos voyages, que vous alliez à Barcelone ou dans une autre ville, sachez que votre meilleur allié est Internet.

Sur le web, vous trouverez une quantité d’informations phénoménale sur les activités à faire dans la ville où vous vous trouvez. Grâce à Internet, vous avez accès à des avis de toutes sortes : des avis sur des hôtels, des avis sur des chambres d’hôtel, des avis sur des activités, des avis sur des restaurants, en bref, des avis sur tout. De plus, chaque avis que vous lirez a été écrit par une personne comme vous : un touriste qui cherche quoi faire sur place. En épluchant les avis sur la Toile, vous saurez quels sont les bons plans de la ville, où sortir la nuit, où manger à bon prix, à quel hôtel dormir, etc. Un bon plan dej à petit prix ? Internet est la solution. Un hôtel climatisé avec une réservation annulable et des chambres d’hôtel confortables ? Internet est la solution ! Une chambre d’hôtel avec petit-déj inclus ? Internet est la solution ! Un parc pour une visite de nuit ? Internet est la solution ! En somme, tout se trouve sur Internet !

Prévoyez votre départ de Barcelone et réservez un vol de nuit

Un avion pendant un vol de nuit Credit : Chalabala

Lorsqu’un séjour dans une ville comme Barcelone touche à sa fin, une petite nostalgie prend place. Cette dernière journée est celle dont il faut profiter au maximum. C’est pourquoi il est préférable de réserver un vol de nuit. Ainsi, vous pourrez vous lever tôt, faire vos bagages, les poser à l’accueil de votre hôtel non climatisé, et flâner encore pendant la journée dans la ville catalane la plus hétéroclite d’Espagne. Profitez-en pour visiter chaque centre et site touristique que vous n’avez pas découvert. Créez-vous de derniers souvenirs avant votre départ. Dans tous les cas, vous trouverez toujours le moyen de revenir à Barcelone !