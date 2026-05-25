À 2h de Paris, cette petite île paradisiaque et sauvage est la meilleure destination pour l'été

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L'île de Tavolara

Cet été, vous avez envie de dépaysement, de chaleur et de plages paradisiaques ? Voici la destination idéale pour vous ressourcer.

Dans quelques mois, les vacances d’été vont débuter et le moment est venu de trouver votre prochaine destination estivale. Actuellement, l’un des pays européens qui attire le plus les voyageurs est l’Italie, et notamment les petites îles au large du continent.

L'île de TavolaraCrédit photo : iStock

Cet été, vous pouvez partir à Monte Isola, une île paradisiaque située à seulement 2 heures de Paris, ou encore Burano, l’île la plus colorée du monde, située à côté de Venise.

Des plages paradisiaques

Mais ce n’est pas tout. Si vous voulez découvrir une petite île sauvage et paradisiaque, direction l’île de Tavolara. Située au nord-est de la Sardaigne, en face de Porto San Paolo, cette île de 5 km2 regorge de paysages sauvages et de plages à couper le souffle.

Une plage de l'île de TavolaraCrédit photo : iStock

La moitié de l’île est une zone militaire de l’OTAN interdite au public, mais l’autre moitié est idéale pour les voyageurs. Vous pourrez découvrir des plages paradisiaques, comme celle de Spalmatore di Terra, réputée pour son sable blanc et ses eaux translucides.

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Explorer les fonds marins

Si vous aimez marcher, n’hésitez pas à emprunter les santiers de randonnée de l’île qui vous mèneront à des points de vue spectaculaires sur le territoire. Vous pourrez aussi découvrir des hâmeaux typiques et partir à la conquête des fonds marins. Selon le site spécialisé Lonely Planet, l’île fait partie de l’Aire marine protégée de Tavolara Punta Coda Cavallo, ce qui en fait un lieu privilégié pour la plongée et le snorkeling. Vous pourrez admirer des récifs colorés, des grottes sous-marines, des poissons tropicaux, des murènes, des mérous et des dauphins.

L'île de TavolaraCrédit photo : iStock

Les amateurs d’histoire seront également ravis puisque l’île de Tavolara a abrité le plus petit royaume du monde. La famille Bertoleoni s’est installée à cet endroit au 19ème et a revendiqué la souveraineté de l’île.

Enfin, cette île est encore méconnue des touristes, ce qui en fait un territoire paisible et préservé. En plus de visiter l’île de Tavolora, vous pourrez explorer les alentours en vous rendant au port d’Olbia, à Porto San Paolo et au golf d’Aranci. Une destination paradisiaque à ne pas manquer.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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