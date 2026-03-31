400 € offerts : des volontaires recherchés pour vivre 1 mois dans les Alpes tous frais payés

Vous rêvez de vous déconnecter dans la nature en partant à la montagne ? Une étude scientifique recherche des volontaires pour séjourner dans les Alpes italiennes pendant un mois.

Vous aimez la montagne et l’Italie ? Voici une annonce qui devrait vous intéresser. Des volontaires sont actuellement recherchés pour vivre gratuitement dans les montagnes des Alpes italiennes pendant un mois. Une expérience qui ressemble à cette offre d’emploi qui recherchait un gardien d’une île en Tasmanie pendant six mois.

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Cette fois, c’est Le Centre de recherche Eurac, en Italie, qui propose de participer à cette expérience. Vous vivrez pendant un mois dans le refuge Nino Crosi, en plein coeur du parc national du Stelvio, dans les Alpes.

Un refuge à 2 300 mètres

Ce séjour est gratuit à condition de participer à une étude qui vise à connaître les effets de l’altitude sur notre santé. Alors que Saint-Véran, le plus haut village d’Europe, est situé à 2 040 mètres d’altitude, ce refuge se hisse à 2 300 mètres. Autour, vous pourrez découvrir des forêts de pins, des montagnes enneigées, de belles vallées et des villages pittoresques.

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Selon le magazine Be, tout au long de votre séjour, vous serez suivi par une équipe médicale qui analysera la qualité de votre sommeil, votre activité physique et votre alimentation dans l’environnement montagnard. Pendant un mois, vous devrez maintenir vos activités quotidiennes. Il sera notamment possible de télétravailler ou de suivre vos études à distance. Vous devrez continuer de mener une vie active pour que les scientifiques puissent évaluer les effets de l’altitude sur votre santé.

Les conditions pour participer

Les candidats recherchés doivent avoir entre 18 et 40 ans, être en bonne forme physique et résider actuellement au niveau de la mer. Les fumeurs, athlètes de haut niveau et personnes ayant des problèmes de santé sont exclus.

Au total, 12 volontaires seront choisis. Pour candidater, envoyez un mail à l'adresse suivante : mahe@eurac.edu. Si le séjour sera tout frais payé, vous recevrez également 400 euros de compensation pour votre mois passé dans les Alpes. L’occasion idéale pour être au coeur de la nature et se déconnecter tout en aidant la science.