Inconnue des touristes, cette île paradisiaque située à 2h de Paris est parfaite pour voyager cet été à petit prix

Vous cherchez une destination tranquille où vous rendre cet été pour passer des vacances agréables ? Découvrez une petite île paradisiaque encore méconnue des touristes.

Cet été, de nombreux Français vont partir en vacances pour se reposer et découvrir de nouveaux paysages. Si vous avez besoin de vous évader sans faire un trou dans votre budget, voici une destination qui devrait vous plaire.

Il s’agit d’une petite île paradisiaque située à quelques heures de la France qui se trouve en Italie, dans la région de Lombardie.

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Une petite île méconnue

Cette île n’est autre que Monte Isola, située au centre du lac d’Iseo, à mi-chemin entre Milan et Venise. Elle est similaire à ces autres petites îles italiennes méconnues des touristes qui sont de véritables joyaux.

Monte Isola est considérée comme l’une des plus belles destinations du monde. Avec ses champs d’oliviers, ses cyprès, ses vignes, ses bois de châtaigniers et ses eaux translucides, elle offre des paysages à couper le souffle. Vous pourrez profiter pleinement de la nature tout en découvrant des villages pittoresques. Si le village Monte Isola a été classé parmi les plus beaux d’Italie, ne manquez pas Peschiera Maraglio et Carzano.



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Un lieu paisible

Selon le site spécialisé Italian Expert, cette île est encore méconnue et les touristes y sont peu nombreux. La faune et la flore sont protégées et vous pourrez découvrir de nombreuses espèces animales et végétales, dont des oiseaux. Notez que la voiture est interdite sur l’île et que l’accès se fait en ferry, ce qui promet un séjour calme et tranquille. Les habitants vivent principalement de la pêche, de la production d’huile d’olive et du tourisme.

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Le lieu est idéal pour profiter de la nature et parcourir les sentiers de randonnée qui offrent de magnifiques paroramas sur l’île, le lac et les Alpes. Si vous aimez les îles italiennes, ne manquez pas l’île la plus colorée du monde située à moins de 2 heures de Paris.

Une fois que vous aurez visité Monte Isola, n’hésitez pas à faire une promenade en bateau pour voir Isola di San Paolo et Isola di Loreto, deux autres îles interdites aux touristes. Enfin, ne manquez pas de savourer la gastronomie locale en goûtant le poisson frais du lac, l’huile d’olive, le salame di Monte Isola, les sardines séchées ainsi que les vins de la région.

Entre tranquillité, beauté des paysages et prix attractifs, cette destination est idéale pour passer de bonnes vacances cet été.