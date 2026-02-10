Cette île d'Europe paradisiaque vous offre une maison et 500 euros par mois pour y vivre

Et si vous alliez vivre sur une île paradisiaque ? Si c’est votre souhait, une île européenne propose actuellement aux étrangers de venir s’installer. En échange : une aide financière, un logement et de la nourriture.

Vous avez envie de déménager pour vous installer sur une île et profiter du soleil et des paysages magnifiques, mais vous n’avez pas les moyens ? Actuellement, une belle opportunité est à saisir.

Crédit photo : iStock

En effet, une île propose d’accueillir de nouveaux habitants. Pour les attirer, elle offre une aide financière pendant plusieurs années, un logement gratuit ainsi que de la nourriture. Cerise sur le gâteau : cette île est en Europe. Si cette offre vous plaît, renseignez-vous également sur ce job de rêve qui vous paie pour passer six mois sur une île déserte.

Une île paradisiaque

Il s’agit de la petite île d’Anticythère, dans la mer Egée. Située entre la Crète et le Péloponnèse, cette île est idéale pour se relaxer. Vous pourrez découvrir des paysages splendides similaires à la Grèce, des territoires sauvages et des activités naturelles. Les amateurs de pêche pourront débusquer des poissons dans le biotope marin de l’île en faisant de la pêche au harpon, à la ligne ou à la canne, depuis une barque traditionnelle.

Crédit photo : iStock

Certains lieux sont de véritables joyaux sur l’île. Ne manquez pas Kamarela, une petite crique secrète qui abrite des rochers sculptés par la nature. Baignez-vous sur les plages somptueuses de l’île et dans ses eaux cristallines. Pour les amateurs d’histoire, découvrez des bâtiments historiques comme des églises, des édifices antiques ainsi que des vestiges de temples grecs.

Côté commerces, le choix est limité. On retrouve un petit magasin d'appoint sur l'île ainsi qu'un restaurant. Une école et un hôtel sont également présents. Pour faire de grosses provisions ou aller dans d'autres établissements, les locaux doivent se rendre sur les îles alentour.

Une aide financière pour vivre sur l’île

Cette île vous fait envie ? Bonne nouvelle : elle est actuellement à la recherche de nouveaux habitants et fait tout pour les attirer. En effet, si vous décidez de vous installer à Anticythère, vous recevrez une aide financière de 500 euros tous les mois pendant deux ans. Selon L’Internaute, vous bénéficierez également d’un logement gratuit et de repas offerts. En plus de cela, une aide à la scolarisation sera proposée aux enfants et des cours de grec seront offerts pour vous aider à vous intégrer.

Crédit photo : iStock

Si l’île cherche à attirer les visiteurs, c’est parce qu’elle compte très peu d’habitants. Seulement 45 personnes vivent à Anticythère toute l’année, et cette communauté risque de disparaître avec le temps puisque la moyenne d’âge des locaux est de 50 ans. Ainsi, en faisant cette offre, l’île espère attirer des familles, de jeunes travailleurs et des pêcheurs.

Si vous êtes intéressé par cette offre, n’hésitez pas à contacter l’office du tourisme d’Anticythère pour plus d’informations.