À 50 ans, ils quittent leur job, vendent tous leurs biens et partent faire le tour du monde en... camion de pompier

Un couple de quinquagénaires a fait ce que beaucoup n'osent pas faire en plaquant tout pour partir à l'aventure.

Il se l'était juré !

À l'âge de 20 ans, Christophe - restaurateur et sommelier - s'était fait la promesse d'arrêter de travailler une fois la cinquantaine atteinte, afin de réaliser son rêve de toujours en voyageant.

Trente ans se sont écoulés et l'intéressé a finalement exaucé ce vœu cher à son cœur. Depuis maintenant trois ans, il parcourt le monde avec sa compagne, à bord d'un camion de pompier transformé pour l'occasion.

Crédit photo : @lesrollingforks / Instagram

Ce couple de quinquagénaires a tout plaqué pour faire le tour du monde en camion

Il en fallait du courage pour tout plaquer mais ce « ch'ti » d'origine n'a pas hésité au moment de prendre sa décision.

Du jour au lendemain, il a « tout vendu » et a mis les voiles, embarquant dans cette folle aventure la femme de sa vie, Julia, qui n'avait jusqu'alors jamais véritablement voyagé de sa vie. Originaire de Roumanie mais ayant grandi en Espagne, cette dernière a donc suivi son compagnon qui n'est autre que son ancien patron.

Julia travaillait en effet dans le restaurant espagnol fondé par Christophe et c'est dans l'établissement que les deux tourtereaux ont eu le coup de foudre, il y a quelques années.

Fou amoureux, ils ont donc décidé de vivre ce rêve à deux en parcourant l'Europe mais aussi le Maroc, dans leur camion datant de... 1974 et acheté environ 25 000 euros.

« C'est un vieux Mercedes 911 avec une bouille de bouledogue qui attire la sympathie », détaille ainsi Christophe avec humour dans les colonnes de Ouest France. Le véhicule a entièrement été « modifié durant près de deux ans et demi » par le restaurateur lui-même, qui a notamment installé 5 couchages à l'intérieur pour davantage de confort.

Crédit photo : @lesrollingforks / Instagram

Le camion comporte une autre particularité et pas des moindre puisqu'il fonctionne à... l'huile de friture, grâce à un système créée à cet effet.

« Nous passons à l’huile quand le camion est chaud après avoir roulé environ 5 à 6 km. Et avant d’arriver à destination, nous faisons de même pour que l’huile ne sèche pas notamment dans les injecteurs. (...) Il y a une odeur de frites ou de crevettes derrière nous. C’est assez léger mais on sait que le camion ne roule pas à l’essence », explique Christophe qui, pour se ravitailler, fait appel à la générosité des restaurateurs rencontrés au fil des voyages.

« On leur explique notre projet et on leur montre notre camion pour qu’ils nous donnent gratuitement leur huile. Nous avons très rarement des refus », affirme-t-il.

Ce drôle de véhicule est devenu une vraie maison roulante qui permet à Christophe et Julia de se réveiller chaque matin avec une vue différente. Des paysages à couper le souffle que le couple de voyageurs a pris l'habitude de montrer à ses 53 000 abonnés sur Instagram.

Amoureux des grands espaces et des coins méconnus, Christophe et Julia fuient généralement les lieux les plus touristiques, toujours guidés par leur goût partagé pour les bons plats locaux.

« Nous allons à la recherche des produits gastronomiques, nous faisons des rencontres. Nous allons dans les quartiers authentiques ou les autochtones vivent », précise Christophe qui ajoute que « les restaurants ne (les) intéressent pas ».

Crédit photo : @lesrollingforks / Instagram

« De temps en temps », le couple travaille pour pouvoir financer son voyage, mais aussi pour « garder les pieds sur terre ».

« Cela nous permettra de tenir environ un an et demi pour voyager. Nous ne sommes pas retraités et nous ne sommes pas du tout en vacances. On gère nos réseaux sociaux, on réalise des vidéos. Il y a une forme de stress et de fatigue. On doit gérer les formalités de douanes de chaque pays, par exemple », rappelle ainsi le restaurateur.

Mais pas question pour autant de se plaindre pour Christophe.

Après tout, le rêve d'une vie n'a pas de prix.