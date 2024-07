Ce village idyllique vient d'être élu préféré des Français en 2024

Dans le cadre de l’émission “Le village préféré des Français”, les téléspectateurs et internautes ont élu leur village préféré de 2024. Il s’agit d'une commune bien connue des peintres, située dans les Pyrénées-Orientales.

Un an après son sacre, Esquelbecq (Hauts-de-France) n’est plus le village préféré des Français ! Pour cette nouvelle année, l’émission de France 3 baptisée “Le village préféré des Français” vient de désigner son nouveau grand gagnant. Une campagne d’appel aux votes avait eu lieu du 19 février au 8 mars 2024 afin de départager 14 villages sélectionnés par l’émission présentée par Stéphane Bern.

Ce jeudi 11 juillet, c’était donc le moment du verdict. Nous partons donc des Hauts-de-France, pour aller jusque dans les Pyrénées-Orientales, à la découverte de Collioure, commune de 2517 habitants.

Crédit photo : iStock

Situé à l’extrême sud de l’Occitanie, à mi-chemin entre Perpignan et la frontière espagnole, le village de Collioure est réputé pour la variété de ses paysages au coeur de la Côte Vermeille. Entre criques, petites plages et falaises, les eaux de la Méditerranée épousent les falaises montagneuses des Pyrénées.

À Collioure, de nombreux lieux sont à visiter à l’image du Château Royal datant du XIIIème siècle et classé en 1922. Ce château était notamment l’ancienne résidence d’été des Rois de Majorque ainsi qu’une forteresse médiévale.

Le port de Collioure est également un incontournable avec les barques colorées qui témoignent de l’époque à laquelle les habitants de la commune vivaient de la pêche à l’anchois. Par ailleurs, l’anchois reste une spécialité locale et se trouve dans tous les restaurants, bars et commerces du village, surtout sur le front de mer.

Crédit photo : iStock

Collioure, berceau du fauvisme

Au-delà de son paysage, de ses édifices et de son style de vie, Collioure est également réputé pour être le berceau du fauvisme, un mouvement pictural né au début du XXème siècle. Le charme du village a considérablement inspiré les plus grands peintres issus de ce mouvement comme Pablo Picasso, Henri Matisse et Salvador Dali. Par exemple, lors de l’été 1905, Henri Matisse a peint 15 toiles, 40 aquarelles et une centaine de dessins à Collioure. Il dira d’ailleurs de la commune qu’il n’y a pas de ciel plus bleu que celui de Collioure.

Crédit photo : iStock

Par ailleurs, en hommage à ce mouvement artistique, un chemin du fauvisme, habillé avec 17 reproductions des oeuvres d’Henri Matisse et d’André Derain, peut être emprunté le long des rues piétonnes. Ce décor offre un véritable musée à ciel ouvert, tandis que le Musée d’Art Moderne finit de compléter cette visite artistique.

Si vous n’avez jamais eu le plaisir de faire un tour à Collioure, c’est donc le moment. Et ne comptez pas sur ce titre de “village préféré des Français” pour lui enlever tout son charme.