Accessible à toutes les bourses, ce voyage en train sur 19 000 km est le plus long du monde

Envie d’une grande aventure ? On a sûrement le plan qu’il vous faut avec le voyage en train le plus long du monde qui relie le Portugal à Singapour !

Pour faire le tour du monde, il existe plusieurs moyens de locomotion. Si on pense d’emblée à l’avion ou en bateau pour traverser les mers et les océans, il existe un moyen plus terrestre de parcourir au moins la moitié du globe comme le train !

Pour cela, il existe tout simplement la route ferroviaire la plus longue du monde, qui s’étend sur plus de 19 000 kilomètres sans interruption. Cette route traverse 13 pays, de l’Europe de l’Ouest à l’Est de l’Asie, et peut s’effectuer en trois semaines environ, à un prix plutôt accessible.

Ainsi, ça peut être le plan parfait pour découvrir des dizaines d’endroits à travers le monde, que ce soit pour de simples vacances ou pour faire le “digital nomad” à faire du télétravail sur le trajet.

Le parcours commence à Lagos, située au sud du Portgal. Il se poursuit ensuite à Lisbonne, puis Hendaye, en France, avant de faire une escale à Paris. De la capitale parisienne, vous partez ensuite en direction de Moscou, en passant par l’Allemagne, la Pologne et la Biélorussie.

19000 kilomètres du Portugal à Singapour !

Ensuite, de la capitale russe, vous partez à Pékin, puis à Kunming, en Chine, pour aller jusqu’à Vientiane, au Laos, en passant par le Vietnam. Enfin, la route se poursuit à Bangkok, en Thaïlande, puis à Padang Besar, Penang et Kuala Lumpur, en Malaisie, avant de s’achever à Singapour.

En ce qui concerne le prix des billets, ce sera à vous de faire les comptes. Mais pour vous faire une idée, un blogueur français, Maxime Blondeau, a décrit le détail financier d’un tel voyage. Il estime par exemple que le parcours entre Moscou et Pékin peut revenir à 644 euros pour 136h29 de transport.

Au total, le coût peut s’élever à 1500 euros. Un montant auquel il faut ajouter le prix des visas pour certains pays, soit environ 1100 euros. Sans oublier le coût de la vie dans les différents pays que vous traversez. Il serait donc judicieux de prévoir un budget de 3000 euros minimum !

Enfin, il reste un détail à prendre en compte, et non des moindres : c’est le conflit russo-ukrainien qui peut venir perturber le voyage, notamment pour entrer et sortir de Biélorussie. Le visa ne dure que deux jours et coûte 120 euros sur place, ou 35 euros si vous en faites la demande en amont. Il faut aussi s’assurer que le visa d’entrée sur le territoire russe soit encore valable au moment de votre arrivée, sinon vous risquez de faire demi-tour.