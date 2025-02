Cette nouveauté mise en place par la SNCF va changer la vie des voyageurs

Depuis ce jeudi 13 février, la SNCF a mis en place une nouvelle opération de vérification des billets dans les TGV Inoui et les trains Intercités. Une méthode destinée à simplifier vos voyages en train.

Pour réduire les fraudes, la SNCF ne manque pas d’idées et il semblerait que leur nouvelle méthode marquera un tournant dans cette lutte. En effet, depuis ce jeudi 13 février, les voyageurs des TGV INOUIS et Intercités, disposant de France Identité, peuvent prouver à la fois leur identité et leur droit à voyager lors des contrôles à bord.

L’application France Identité permet de remplacer la pièce d’identité et le titre de transport lors d’un contrôle à bord d’un train. Pour cela, il faut donc être inscrit sur l’application et lier votre carte d’identité avec un QR Code. Lors du contrôle, l’agent SNCF se contentera alors de scanner le QR Code.

Crédit photo : iStock

Dans les faits, si votre billet est pris avec le bon nom, le bon prénom, la bonne date de naissance, le QR Code que vous avez généré dans France Identité permet de prendre le train directement.

Une méthode plus pratique pour les voyageurs

Cette méthode permet donc de simplifier la gestion des billets. Une équipe du JT de TF1 en a fait l’expérience et a pu recueillir le témoignage de quelques passagers lors d’un trajet Paris-Lyon ce jeudi 13 février.

“Oui c’est plus pratique. Je n’ai pas forcément le portefeuille qui est tout le temps dans ma poche quand je voyage. Ce n’est pas non plus très contraignant, mais ça pourrait faciliter”.

Ainsi, il paraît plus simple de dégainer son téléphone, généralement déjà entre les mains de son utilisateur, plutôt que le portefeuille qui reste bien au chaud dans la poche.

Crédit photo : SNCF

Outre la fluidité du contrôle des billets, la SNCF espère également réduire la fraude qui lui coûte 200 millions d’euros par an. Avec France Identité, il n’y a plus de doute concernant le possesseur du billet de train. À ce jour, ce sont déjà 1,5 million de voyageurs qui utilisent cette application qui a le mérite de fonctionner dans le train sans réseau..