Cette somptueuse maison appartenant à la reine Elizabeth II est disponible sur Airbnb

À l'heure où la famille royale britannique est au centre de l'actualité avec la disparition de la reine Elizabeth II, vous vous demandez peut-être ce que c'est que de vivre dans une telle famille ? Alors vous avez de la chance car une maison située sur le domaine Sandringham, dans le comté de Norfolk en Angleterre, vient d'être mise en location sur Airbnb.

La maison, dotée de quatre chambres et deux salles de bains, répertoriée par Norfolk Hideaways, est la propriété la plus proche du domaine de Sandringham House, où la famille royale passe traditionnellement Noël et le Nouvel An. Connue sous le nom de « Garden House », elle était également l'ancienne maison du jardinier en chef de la reine. Son emplacement vous laissera profiter de la beauté de ce lieu à la fois paisible et chargé d’histoire.

Pendant votre séjour sur place, vous aurez peut-être l’occasion de croiser le prince William et Kate, le duc et la duchesse de Cambridge, qui ont également une résidence sur le domaine. Selon People, la reine Elizabeth II leur a offert la propriété baptisée « Anmer Hall » après leur mariage en 2011. Cette bâtisse typiquement anglaise compte 10 chambres, autant dire qu’ils ont de quoi y recevoir leurs amis et leurs familles.

Selon le site officiel de Sandringham House, la famille royale possède le domaine depuis 1862, lorsqu’elle l’a offert en cadeau au prince Albert pour son 21e anniversaire. Plutôt sympa comme petite attention n’est-ce pas ?

La maison en briques, décrite sur Airbnb comme une « charmante cachette », peut accueillir plus de 10 personnes. D'après l'annonce, « elle a tout pour apprécier un séjour au grand air et notamment un magnifique arboré dans lequel elle se trouve. » Un jardin informel, attenant à la maison, dispose d'un patio pavé et d'un barbecue à charbon de bois. En ce qui concerne tous les meubles et les tableaux de la maison, ils se trouvaient autrefois dans une résidence royale.

Un séjour unique et dépaysant

Les hôtes qui auront la chance de louer cette sublime maison seront situés à quelques pas du centre d'accueil des visiteurs du domaine, du café Sandringham, d'un musée et du parc de plus de 200 hectares. Et pour ne rien gâcher au plaisir de ce séjour unique, à quelques minutes en voiture se trouvent les plages du Norfolk du Nord ainsi que des villages anglais typiques.

Seul hic, pour y poser ses valises, il faudra faire vite ! En effet, les dates sont déjà complètes jusqu'en février 2024. Comptez environ 364 £ par nuit, soit près de 420 €.

