Bagage perdu : voici quoi faire si votre valise a été égarée, étape par étape

La compagnie aérienne a perdu votre bagage ? Pas de panique, voici les conseils à suivre pour régler le problème simplement.

Vous venez d’arriver dans votre pays de destination et malheur, la compagnie a perdu votre bagage. Même si les vacances peuvent souvent mieux commencer, il n’y a aucune raison de s’inquiéter, ce phénomène est très courant.

En mai 2023, les données d’Air Consumer Travel Report du ministère des Transports, rapportaient que 238 000 bagages avaient été mal orientés. Cela fait beaucoup de valises perdues, n’est-ce pas ? On vous l’accorde, face à ce type de désagrément, le stress peut nous envahir et donc nous empêcher d’avoir les idées claires. Résultat : on est perdu (comme notre valise) et on ne sait pas par où commencer.

Crédit photo : iStock

Voici donc quelques conseils pour gérer cet aléa, sans pression :

1# Se rendre au bureau des bagages perdus

C’est la première chose à faire en cas de bagage perdu. Il est vivement de se diriger aussitôt au bureau des bagages perdus. Des agents pourront vous aider à remplir un formulaire afin de retrouver votre valise.

#2 Demander un dédommagement

Une fois au bureau, pensez à demander les conditions de dédommagement. Si vous ne demandez rien, vous n’aurez peut-être rien. La compagnie aérienne est, dans la plupart des cas, contrainte de vous dédommager à hauteur d’environ 100€ pour les dépenses prochaines à faire (par exemple, racheter des sous-vêtements, une brosse à dents, etc). En clair, les frais que vous pourriez avoir à cause de cette perte de bagage. En cas de valise totalement perdue et considérée comme introuvable, il vous est possible de demander un dédommagement allant de 500€ à 2500€ selon la compagnie aérienne. Pour être remboursé au maximum, il est conseillé de souscrire une assurance voyage privée.

#3 Mettre en place des mesures préventives

Pour les prochaines fois (même si on espère que cela ne vous arrivera plus) il est recommandé d’en tirer quelques leçons. Par exemple, on prévoit dans son bagage cabine des affaires de rechange, on note la référence de sa valise, on prend une photo de la contenance de sa valise (très utile lorsqu’il faut donner une valeur des produits que contient le bagage), on prend une photo de la valise. Enfin, il est également conseillé d’opter pour l’achat d’un Airtag, lancé par Apple. Il permet de savoir en temps réel où se trouve votre valise. Cela peut faciliter les démarches.