Grâce à cette astuce, vous pourrez toujours récupérer votre valise en premier à la descente de l'avion

Quand vous descendez d’un avion, le temps d’attente pour retrouver vos bagages peut être très long. Heureusement, il existe une astuce imparable pour être le premier à récupérer votre valise.

Lorsque l’on voyage en avion, il y a toujours une étape assez chronophage à laquelle il est difficile d’échapper et qu’il faut prendre en considération dans le temps de trajet. On veut bien sûr parler de la fameuse attente à l’aéroport pour récupérer sa valise, entouré des autres passagers.

On regarde le tapis roulant défiler sous nos yeux, puis apparaissent progressivement les bagages et on espère alors vite déloger notre valise du circuit. Une attente qui peut être interminable ou être très brève.

Si on pense que ce n’est qu’une question de hasard et que l’on n'a aucun contrôle, puisqu’on laisse les bagagistes vider la soute à leur guise, il existe en réalité une astuce pour faire partie des premiers passagers à récupérer votre valise.

La plupart des passagers en avion arrivent plutôt en avance à l’aéroport, afin de se donner le temps d'enregistrer leurs bagages sur le vol puis d’embarquer. Seulement voilà, il suffirait d’enregistrer sa valise au dernier moment.

Dernier arrivé, premier servi

En effet, et c’est d’une logique implacable, si votre bagage est parmi les derniers à être placé dans la soute, il sera l’un des premiers à en sortir. Et donc à apparaître sur le carrousel à l’arrivée !

Crédit photo : iStock

Une astuce confirmée par un agent de piste et d’embarquement américain, sur le forum Quora : “les sacs seront toujours chargés d’avant en arrière sur les chariots à bagages, donc si vous vous enregistrez en dernier, vos bagages seront dans le dernier chariot à bagages, qui sera embarqué en dernier dans l’avion et déchargé en premier une fois arrivé à destination”.

En d’autres termes, quand vous arrivez trop en avance à l’aéroport, non seulement vous allez attendre des plombes avant d’embarquer, mais aussi au moment de débarquer. Cependant, certains voyageurs préfèrent s’éviter du stress, quitte à attendre plus longtemps avant et après le vol.

Si être de dernière minute n’est pas votre tasse de thé, sachez qu’il existe une autre astuce. Lorsque vous enregistrez votre bagage, demandez au personnel de l’aéroport de coller un autocollant “fragile” dessus.

En effet, les bagages qui portent cette étiquette seront placés au-dessus des autres en soute pour éviter que leur contenant soit abîmé. Ainsi, ils seront les premiers à être déchargés pour se présenter sur le tapis roulant à l’aéroport d’arrivée.