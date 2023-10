Voici l'astuce ultime pour passer rapidement la sécurité à l'aéroport !

Check-in, douane, sécurité… Le processus peut être long à l’aéroport avant d’arriver en salle d’embarquement. Voici les astuces indispensables pour gagner du temps.

Vous en avez assez d’attendre des heures au contrôle de sécurité de l’aéroport ? On vous comprend ! Pourtant, cette étape est indispensable (et rassurante) pour le bien-être des voyageurs et pour la sécurité d’un pays. D’ailleurs, cette étape est souvent très stressante. Il y a du monde qui fait la queue, on doit déposer toutes nos affaires sur un tapis roulant afin qu’elles soient scannées sous rayon X et on doit ensuite les récupérer rapidement, remettre ses chaussures… Bref, ce n'est pas de tout repos.



Crédit photo : IStock

Comme le rapporte le média CN Traveler, il existe toutefois des astuces pour passer plus rapidement la sécurité à l’aéroport. Parmi les principales clés pour accélérer son passage à la sécurité, on note l’anticipation.

#1 Sortir ses liquides en amont

Pour gagner du temps, pensez à placer vos liquides et produits de moins de 100ml dans un sac en plastique (type sac de congélation) en amont. Le but ? Les sortir à l’avance pour en pas perdre du temps. Ce n’est qu’une habitude et une question d’organisation.

#2 Sortir de son sac son ordinateur

Idem pour la pochette d’ordinateur, on la prépare en avance et on la dépose rapidement dans le bac qui passera sous les rayons UV. En anticipant, vous perdrez moins de temps.

#3 Retirer sa montre, sa ceinture…

Quant aux effets personnels, c’est la même chose. On le sait : on nous demandera de retirer nos chaussures, notre ceinture, notre montre. Alors, pourquoi ne pas le faire le plus rapidement possible ? Le mieux c’est d’ailleurs de voyager sans tous ces accessoires. Ça évite les oublis aussi.

Crédit photo : iStock

#4 Éviter les heures de pointes

Autre option : avoir misé sur un billet d’avion très tôt le matin ou tard le soir. En étant en dehors des heures de pointe, il y a généralement moins de monde à l’étape de la sécurité et dans l’aéroport tout court.

#5 Avoir un billet de passage à la sécurité “accéléré”

C’est une astuce que peu de personnes connaissent : le pass de sécurité accélérée. En seulement quelques minutes, vous pouvez avoir passé la douane et la sécurité. Comment l’obtenir ? En achetant un billet premium ou bien en appartenant à un club de compagnies aériennes.

Avec toutes ces astuces, votre passage à la sécurité ne devrait prendre plus que quelques minutes ! 1,2,3… prêt à décoller ?