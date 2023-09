Un employé d'aéroport révèle l'erreur à ne pas faire pour ne pas perdre ses bagages

Si perdre son bagage dans les antres du trafic aérien est une hantise pour les voyageurs, la solution pourrait venir d’eux-mêmes, selon un employé d’aéroport.

Lorsque l’on prend l’avion, on est rarement serein à l’idée de laisser ses affaires personnelles aux mains d’autres personnes. Nous le perdons de vue, s’éloignant sur le tapis roulant, espérant le revoir à l'atterrissage.

Sur TikTok, un employé de l’aéroport international d’Ontario, situé en Californie, aux États-Unis, a révélé une astuce qui serait infaillible pour éviter que les compagnies aériennes perdent vos bagages.

En effet, il recommande aux voyageurs de décoller de leurs valises les autocollants de leurs vols précédents : “Si vous prenez un vol American Airlines, et qu’un mois plus tard vous volez avec la compagnie Southwest, et que vous avez laissé l’autocollant d’American Airlines, il y a des chances que l’ordinateur le scanne à la place du nouveau”.

Crédit photo : iStock

“Nous voulions donner à notre public un aperçu des coulisses de l’aéroport”

Selon lui, cela dépend juste du chronométrage et de la présence ou non d’un employé pour surveiller le bon acheminement : “À cause de ça, votre valise peut se retrouver dans le mauvais avion”.

Une astuce simple et qui peut éviter bien des soucis, qui est devenue virale sur le réseau social chinois. Certains internautes ont d’ailleurs exprimé leur étonnement de constater que certains employés ne retirent pas les fameuses étiquettes lors de l’enregistrement.

Suite à cette vidéo, l’aéroport international d’Ontario a déclaré à Insider qu’ils souhaitaient poursuivre de diffuser des astuces de ce type : “Nous voulions donner à notre public un aperçu des coulisses de l’aéroport et partager quelques faits amusants qu’ils ne connaissent peut-être pas. Nous aimerions interviewer tous nos employés, de l’administration à la technique. Ils ont tous quelque chose à partager”.

Selon un rapport du ministère américain des Transports, les compagnies aériennes ont perdu, retardé ou endommagé près de 219 795 bagages au mois d’avril 2023, aux États-Unis.