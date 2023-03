15 activités sensationnelles à faire à Barcelone

Barcelone est une ville au patrimoine et au charme exceptionnels. Voici 15 activités à faire absolument dans cette ville !

Barcelone : petit bijou d’Espagne

La ville de Barcelone Credit : Vunav V

Barcelone ! Que vous évoque ce nom ? Bien évidemment, une ville aux différentes tonalités qui feraient pâlir de jalousie n’importe quelle autre destination d’Europe. Barcelone est une ville touristique. En 2022, la moitié des touristes qui ont visité la Catalogne ont atterri à Barcelone. Si bien que cette étape réussit presque à faire de l’ombre à la capitale espagnole : Madrid.

Barcelone est une ville très hétéroclite. Elle est différente par endroits, et allie à merveille les musées, les parcs, ainsi que tout ce qui peut constituer une ville moderne. En somme, il s’agit d’une destination à visiter au moins une fois dans sa vie.

Alors, vous parlez espagnol ? Achetez vite vos billets et envolez-vous pour Barcelone. Un conseil ? Évitez de prendre un billet en aller simple et ne pensez surtout pas à une éventuelle annulation ! Tout simplement, parce que votre voyage risque de s’éterniser et de se transformer en déménagement.

Néanmoins, avant de confirmer vos billets pour un voyage inoubliable dans la ville de Barcelone, il est important que vous preniez la peine de vous informer sur les différentes activités à y faire. Si vous consultez les différents avis sur Internet, vous saurez que Barcelone regorge de surprises et que ce ne sont pas les attractions et les activités qui y manquent. Entre la visite de ses musées, d’une cathédrale, d’un parc dédié à l’art, vous êtes sûr que votre voyage sera passionnant à souhait.

15 activités à faire à Barcelone

Rue de la Rambla à Barcelone Credit : Inna Zabotnova

S’il y a bien une ville d’Europe où il est impossible de s’ennuyer, c’est bien Barcelone. Les activités y sont pour tous les goûts. Que vous soyez en voyage avec votre famille, avec vos amis ou avec votre amoureux, la diversité des loisirs offerts par Barcelone permet à chacun d’en profiter. Voici donc 15 des activités à faire en journée à Barcelone.

La visite de la Sagrada Familia

Cathédrale Sagrada Familia Credit : Vladislav Zolotov

La visite de la Sagrada Familia est une activité à côté de laquelle il ne faut surtout pas passer. Cette cathédrale d’un autre siècle fait partie de tous les circuits touristiques de la ville de Barcelone. En effet, il s’agit d’un véritable monument emblématique, né de l’imaginaire de l’illustre Antoni Gaudi. Son architecture est à couper le souffle et son histoire est passionnante. Un conseil ? Offrez-vous les services d’un guide touristique pour mieux apprécier la découverte du site.

Vous ne regretterez pas vos billets d’avion après avoir visité la Sagrada Familia.

Attention ! Cette activité n’est pas gratuite. Le prix d’un pass pour la visite est de 5,50 € par personne. Heureusement, ce tarif n’est pas variable. Prévoyez donc le coût de ce pass au risque d’être surpris une fois devant la Sagrada Familia.

La visite guidée de l’intérieur de Santa Maria Del Mar

Cathédrale Santa Maria Del Mar Credit : TomasSereda

Toujours dans l’esprit des cathédrales, la Santa Maria Del Mar est incontournable. Il faut savoir que la ville de Barcelone a toujours été à dominante chrétienne. C’est pourquoi les cathédrales y sont nombreuses et ont des airs de musée. La Santa Maria Del Mar est différente de la Sagrada Familia. Néanmoins, elle n’a rien à lui envier au niveau de l’architecture et de l’histoire qui se cache derrière. Nous n’en dirons pas plus, le mieux est de vous procurer les services d’un guide pour en apprendre davantage.

Assurez-vous qu’il vienne d’un centre homologué ne proposant que les services des meilleurs guides de Barcelone. Vérifiez également que votre guide parle français. Cela peut paraître anodin, mais il serait dommage de visiter la Santa Maria Del Mar avec un guide qui ne parle que l’espagnol.

Tout comme pour la visite de la Sagrada Familia, celle de la Santa Maria Del Mar n’est pas gratuite. Comptez 5 € pour le prix d’un pass. Assurez-vous d’avoir un ou deux petits billets dans votre poche pour ne pas être pris au dépourvu. Et, exactement comme pour le coût du pass pour la visite de la Sagrada Familia, celui pour la Santa Maria Del Mar n’est pas variable.

La découverte de l’Art Nouveau (Parc Güell, Casa Battló, Casa Milà…)

Park Guell Credit : MasterLu

L’art est très présent dans la ville de Barcelone. Et il est question d’art sous toutes ses formes, qu’il s’agisse d’architecture, de peinture ou de musique.

L’Art nouveau est un concept artistique haut en couleur. Différents parcs présents dans le centre-ville de Barcelone arborent ce nouveau concept d’art pictural. L’art nouveau est empreint de modernité. Le prix pour pouvoir profiter de cette activité ? Aucun, elle est gratuite. Il vous suffit de sillonner la ville et d’ouvrir l’œil. Rendez votre voyage plus «culturel» en n’oubliant pas de faire un selfie devant toutes les fresques que vous verrez dans la ville.

La visite du quartier gothique

Quartier gothique de Barcelone Credit : thehague

La découverte du quartier gothique est l’une des activités les plus intéressantes à faire à Barcelone. Attention, il ne s’agit pas d’un quartier où vous verrez un groupe de punk tous les 10 mètres et des personnes habillées en cuir. En fait, le quartier gothique est l’un des plus vieux de la ville de Barcelone. Bien que cette zone ne soit pas aussi colorée que les autres, encore une fois, il s’agit d’un lieu plein d’histoire qu’il ne faut en aucun cas exclure de votre liste de visites de la ville.

Le quartier gothique n’est pas le seul vieux quartier de la ville de Barcelone. En effet, chaque partie de cette cité possède sa propre histoire. En vous offrant les services d’un guide lors de vos promenades, vous serez sûr d’étoffer votre culture.

La visite des divers parcs de la ville

Parc ensoleillé Credit : Dovapi

Le parc est à Barcelone ce que le fromage est au Français. Le parc est à Barcelone ce que le tea time est à l’Anglais. Le parc est à Barcelone ce que le flamenco est à la guitare. Le parc est à Barcelone ce que la Sagrada est à la Familia. En bref, le parc est à Barcelone ce que le parc est à Barcelone. Cette ville faisant partie des plus belles de Catalogne est teintée de vert. De quoi changer de ces métropoles où le béton a remplacé les arbres.

Remarque : nombre des parcs présents dans le centre-ville de Barcelone ont été dessinés par Antoni Gaudi, le même architecte qui a dessiné la Sagrada Familia.

La visite d’un parc ou de deux dans la journée est un excellent moyen de laisser les enfants respirer. En effet, ces espaces verts sont les meilleurs endroits où vous pourrez passer un moment de tranquillité. Entre le bruissement des feuilles et vos enfants qui jouent dans l’herbe, votre voyage en Catalogne se passera assurément sous le signe de la détente.

Remarque : l’un des meilleurs et des plus beaux parcs en centre-ville de Barcelone est le parc Güell. Signé Antoni Gaudi, il figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La visite de Montjuïc

Le musée Montjuïc Credit : Vladone

Parmi les activités à faire lors de votre voyage dans la ville de Barcelone se trouve la visite de Montjuïc.

Montjuïc est une colline qui offre une vue imprenable sur la ville. Si vous souhaitez apporter une touche d’originalité à votre voyage, Montjuïc est la destination idéale. Et notre avis n’est pas biaisé par l’agréable petit voyage en téléphérique à faire pour y arriver ! En bref, Montjuïc est l’une des nombreuses attractions de Barcelone à ne pas rater. Comme pour toutes les visites, il vous faudra tout de même payer le prix des billets pour le téléphérique.

Si vous partez avec vos enfants, grâce à une excursion à Montjuïc, vous pourrez leur faire découvrir ce moyen de locomotion insolite qu’est le téléphérique. De quoi changer du vélo !

Se détendre au bord de la mer

Costa Brava Credit : KavalenkavaVolha

Barcelone est une ville située au bord de la mer. À notre avis, les plages barcelonaises sont les meilleures de toute l’Espagne. Mais, notre avis n’engage que nous. Dans tous les cas, rien ne vous empêche d’enrichir votre séjour avec quelques heures à lézarder au bord des plages de Barcelone. C’est aussi l’un des plaisirs d’un voyage : profiter, prendre son temps, et prendre des selfies les orteils dans le sable.

Faire une excursion en catamaran

Port de Barcelone Credit : vale_t

Barcelone est une cité balnéaire. Il s’agit donc de la destination parfaite pour une excursion en catamaran. Vous pouvez louer un catamaran dans le port de Barcelone. Le prix de la location est variable en fonction de la taille du bateau. Faites le meilleur choix pour vivre une excursion inoubliable dans les eaux de la Catalogne.

Imaginez-vous les cheveux au vent, la mer à perte de vue, les tapas et le vin à côté, et vos enfants en train de saccager la cabine du capitaine. Oui, parce que vous ne pouvez pas laisser vos enfants à l’hôtel. Mais, n’y pensez pas et concentrez-vous sur la mer, les tapas et le vin.

Vous pouvez choisir de passer votre excursion en journée ou en soirée. En journée, vous profiterez de la vue sur la mer et de la douce brise marine. En soirée, vous admirerez les lumières du centre-ville de Barcelone.

La visite du Camp Nou : viva FC Barcelona

Le stade Camp Nou Credit : PhotoLondonUK

Si les performances du FC Barcelone peuvent être variables durant les matchs, le stade où ils domicilient, lui, est bel et bien constant ! La visite du Camp Nou est donc l’une des attractions préférées des amateurs de football qui idolâtrent le meilleur footballeur du monde : Lionel Messi (encore une fois, notre avis n’engage que nous). Bien sûr, il ne s’agit pas d’un musée et son histoire n’est pas aussi vieille que celle de la Sagrada Familia. Néanmoins, après avoir visité le Camp Nou, vous pourrez dire que vous avez foulé le même sol que Messi.

Attention ! Bien que la visite du Camp Nou soit possible pour tout le monde, il est préférable que vos enfants ou vous soyez de véritables fans de football. Comptez 55 € pour le prix d’un billet adulte, 37 € pour le prix d’un billet pour les 70 ans et plus, et 37 € pour le prix d’un billet pour des enfants entre 4 et 10 ans.

La visite de la ville à vélo

Visite de Barcelone en vélo Credit : J2R

Barcelone est l’un des meilleurs endroits où faire du vélo. Les différents quartiers sont accessibles à bicyclette. De plus, une balade à vélo au gré de ses rues a plus de charme qu’une balade en voiture ou à moto par exemple. Alors, préparez vos mollets et votre guide touristique, parce qu’il est impossible de ne pas louer de vélo à Barcelone.

Remarque : le tarif de location d’un vélo pour la journée dans la ville de Barcelone est variable en fonction du centre que vous approchez. Pour payer la juste somme, prenez le temps de chercher le centre de location idéal. Il serait dommage de vous ruiner pour un vélo que vous auriez pu obtenir à moitié prix.

Faire du shopping dans les boutiques de Las Ramblas

Las Ramblas Credit : Kirk Fisher

Vous n’êtes pas trop musée ? Vous avez visité la Sagrada Familia cinq fois et le parc Güell n’a plus de secret pour vous après votre balade à vélo ? Alors, il est temps de vous rendre à Las Ramblas dans le centre-ville pour une virée shopping. Ici, pas besoin de guide. Laissez-vous guider par votre instinct d’accro au shopping. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix ! Las Ramblas a de quoi faire pâlir les Galeries Lafayette. Mais, toujours, notre avis n’engage que nous. Quoique…

Dans tous les cas, un après-midi à Las Ramblas n’a rien d’aussi culturel qu’un après-midi dans la maison-musée Gaudi. Toutefois, en arpentant Las Ramblas, vous pourrez vous faire une idée du fonctionnement du commerce en Espagne. Alors, préparez vos billets de banque, il est impossible que vous quittiez le petit quartier de Las Ramblas les mains vides !

Découvrir les environs de Barcelone

Fontaine à Barcelone Credit : Kristina Kokhanova

Bien que la Sagrada Familia de Gaudi, toujours et encore, soit l’une des attractions incontournables de Barcelone, ne pensez pas que cette cathédrale est la seule à visiter. D’ailleurs, lorsque vous effectuez un voyage à Barcelone, rester dans le centre-ville n’est pas la meilleure des idées. En visitant les environs, vous pourrez découvrir des choses inédites. Vous pouvez par exemple partir en excursion à Montserrat. Pour ce faire, il ne faut pas de pass spécial, car un voyage en train suffit. Nous ne le dirons jamais assez, offrez-vous les services d’un guide ! Votre expérience n’en sera que plus enrichissante.

Une excursion en groupe loin du centre-ville de Barcelone peut vous faire faire des rencontres.

Il est conseillé d’organiser vos visites. Par exemple, pour une semaine de voyage à Barcelone, prévoyez une journée pour le centre-ville (Sagrada Familia, maison-musée Gaudi, parc Guell…), une journée à Montjuïc, une journée à Montserrat, une journée à la plage et une journée en excursion sur un bateau. Àvous d’organiser le reste de votre voyage, notre avis vient d’être donné !

Le bus à arrêts multiples

Un bus à Barcelone Credit : [email protected] kevin

Si vous souhaitez profiter d’une visite de la ville de Barcelone sans avoir à transpirer à vélo, ou si vous ne savez pas faire de vélo, ou si votre propre vélo vous manque et que vous ne souhaitez pas le tromper avec un vélo originaire de Catalogne, alors, il vous reste le bus à arrêts multiples. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un bus qui s’arrêtera à chaque site touristique de la ville de Barcelone. Bien sûr, vous pouvez aussi vous arrêter à tout bout de champ avec votre vélo, mais en bus, c’est moins fatiguant.

Il est possible que le bus suive des circuits différents. Faites attention à votre choix. Il serait dommage de visiter plusieurs fois la Sagrada Familia alors que la ville de Barcelone a tant d’autres activités à offrir.

Découvrir un monument de la culture de la Catalogne : le flamenco

Robes de Flamenco Credit : Jorisvo

Ici, il est encore question d’art, plus précisément de musique. La musique est une chose qui rythme la vie des Catalans. Et s’il existe un style de musique qui a traversé les âges et les continents, et qui vient de Catalogne, c’est bel et bien le flamenco.

Le flamenco est une musique rythmée. Au son de la guitare, les danseurs virevoltent et effectuent des figures qui sont un véritable spectacle pour les yeux. D’ailleurs, en parlant de spectacle, il est possible qu’un spectacle de flamenco se déroule dans un quartier spécifique de la ville au moment où vous vous y trouvez. En fait, à Barcelone et en Espagne, en général, le flamenco est une véritable institution.

Sachez que la découverte du flamenco vous permet également d’initier vos enfants à la culture de l’Espagne. La musique est un excellent moyen de connaître un peuple. De plus, regarder un spectacle en famille permet de resserrer les liens. Ainsi, vous ne partez pas seulement en voyage à Barcelone, vous vous créez des souvenirs avec vos enfants.

Profiter de votre hôtel

Jeune femme dans un hôtel à Barcelone Credit : Adrian Seliga

Rien ne vous oblige à arpenter les rues de la ville de Barcelone pour profiter de ses charmes. La seule vue de la ville est un véritable voyage. Et vous pouvez en profiter depuis le balcon de votre hôtel. Vous ne pourrez que vous sentir comme un roi au sommet de sa tour…si tant est que votre chambre d’hôtel possède un balcon ou une tour.

Choisir un hôtel à Barcelone n’est pas chose compliquée. L’affluence touristique fait que les chambres d’hôtel ne manquent pas dans cette ville de Catalogne. De plus, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Rester à l’hôtel vous permet également de profiter des différentes activités qui y sont proposées. La piscine et le spa n’ont rien à envier aux attractions proposées en centre-ville.