Ce couple de retraités a vendu sa maison pour vivre 365 jours par an sur des bateaux de croisière

Avec une seule valise chacun, un couple de Seattle a quitté sa maison et son travail pour vivre en permanence sur des bateaux de croisière. En effet, Angelyn et Richard Burk profitent de la vie sur les mers depuis mai de l'année dernière et affirment que vivre en croisière est moins cher que de rembourser leur prêt immobilier.

« Nous adorons voyager, et nous cherchions un moyen de parcourir le monde continuellement pendant notre retraite tout en étant financièrement raisonnable » a déclaré Angelyn Burk, ancienne comptable, à nos confrères de la chaîne de télévision australienne 7News. Le couple, âgé d'une cinquantaine d'années, a emprunté de nombreux bateaux de croisière pour découvrir quelqu’un des plus endroits de la planète. Il a, par exemple, pris part à un voyage de 51 jours de Seattle à Sydney. Certains de leurs ports d'escale préférés ont été Singapour, l'Italie, le Canada et les Bahamas.

« Lorsque je planifie des croisières, j'essaie de rester sur le même bateau aussi longtemps que possible, tant que c'est rentable » a déclaré Angelyn Burk. Bien que le couple ait mis de côté suffisamment d'argent pour dépenser jusqu'à 130 euros par jour, les deux tourtereaux globe-trotters dépensent généralement bien moins que cette somme au quotidien, sans pour autant se priver. « Cette année, nous avons réservé 86 jours de croisière pour un coût moyen de 85 euros par jour pour nous deux » a ajouté Richard Burk, ce qui revient à environ 31 000 euros par an. Ce tarif comprend la chambre, la nourriture, le divertissement, le transport, le pourboire, les frais portuaires et les taxes.

Et en tant que grands voyageurs de croisière, le couple a profité des programmes de fidélité pour obtenir des réductions importantes sur les voyages. Selon plusieurs sources immobilières, la valeur moyenne d'une maison dans la ville natale du couple, Seattle, est de 940 000 euros, et le coût des maisons dans la région a augmenté de 17,8 % au cours de l'année dernière. Résultat, le coût mensuel moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans avec un apport de fonds de 20 % est d'environ 4800 euros par mois, soit ou 57 000 euros par an.

Les croisières, un mode de vie unique

Vous l’aurez donc compris, en plus de s’adonner leur grande passion pour les voyages, le couple est également gagnant sur le plan financier. Avec ces conditions particulièrement avantageuses, le couple a déclaré ne pas prévoir de vivre en permanence sur la terre à l'avenir, et on peut aisément les comprendre. « Où d'autre pouvez-vous faire en sorte de visiter différents pays tout en vous relaxant au bord de la piscine ou en dormant dans un lit confortable ? » a confié la retraitée.

Génial, n’est-ce pas ?