Ils voyagent à travers le monde et sont logés gratuitement pour garder des animaux de compagnie

Après s’être découvert une passion commune pour les voyages et les animaux lors de leur rencontre pendant le confinement, un couple d’Américains voyage depuis à travers le monde où ils sont logés gratuitement en échange de leurs services de garde d’animaux. Ils font suivre leur quotidien incroyable sur leur compte TikTok.

Crédit : nomadsandpawpads/ Tik Tok

Ils rêvaient de le faire et ils ont enfin réalisé leur projet. Austin Andrews et Jori Kerr ont plannifié leur premier voyage international en janvier dernier. Cela faisait un an qu’ils épargnaient afin de parcourir le monde et loger chez l’habitant.

Il y a quatre mois, Jori et Austin ont donc quitté leur Oregon natal pour devenir voyageurs et gardiens d’animaux (pet sitters en anglais). Les deux amoureux ont tout quitté pour s’envoler en début d’année à Grenade, dans les Caraïbes, pour deux semaines. Là-bas, Jori et Austin se sont occupés de Pickle, un chien, et de Carib et One Ear, deux chats, en l’absence des propriétaires en journée ou pendant une certaine période.

À cela, s'ajoutent le logement et les repas gratuits pris en charge par les propriétaires en échange des soins et de l’attention portés aux animaux dont les voyageurs s’occupent. Une véritable bonne affaire que les amoureux voyageurs ont découvert via le site TrustedHouseSitters, implanté un peu partout dans le monde (près de 100 pays), et permettant la rencontre de propriétaires d’animaux à la recherche de personnes de confiance pour prendre soin de leur boule de poils.

Voyager à travers le monde gratuitement pour garder des animaux de compagnie

Après avoir reçu les sollicitations d’une famille à Grenade, le couple a démissionné et fait ses valises où tiennent désormais leur vie de vagabonds. Cette première expérience réussie à Grenade, Jori et Austin se sont envolés pour l’Allemagne où ils ont pu visiter Berlin. Mais aussi le territoire de Gibraltar et une grande partie des États-Unis.

Jori et Austin sont toujours à l’affût d’une nouvelle expérience de pet-sitting aux quatre coins du monde. S’ils espèrent vivement pouvoir faire de la garde d’animaux à Paris, Hawaï ou Londres, ils concèdent en revanche que ces destinations sont énormément prisées par les baroudeurs inscrits sur le site de TrustedHouseSitters.

Cependant, les deux compagnons de route ne perdent pas espoir puisqu’ils souhaitent engranger de l’expérience pour arriver à bâtir un profil solide sur le site leur permettant d’être choisis par de futurs propriétaires. Sur leur compte Tik Tok @nomadsandpawpads, on peut voir que Jori et Austin sont finalement parvenus à atteindre l’une des destinations de leur rêve dans la capitale française.

Les deux jeunes gens ne tarissent pas d’éloges quant à leur nouveau quotidien rythmé entre voyages dans plusieurs pays, découvertes culturelles, garde d’animaux et retour dans leur pieds-à-terre de l’Oregon quand les offres n’affluent pas. « Nous aimons tellement ce mode de vie que nous espérons pouvoir le rendre permanent », a avoué Jori.

