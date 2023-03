Ils quittent leur boulot et abandonnent leur vie pour sillonner les routes de France en roulotte

Depuis 2018, Mickaël et Florian sillonnent les routes au travers de leur roulotte, leur nouveau logement. À bord de leur caravane, ils vivent une vie bohème. Zoom.

Tout plaquer pour vivre dans une roulotte, auriez-vous osé l'expérience ? C’est le pari fou que se sont lancés Mickaël et Florian, compagnons dans la vie. Interrogé par Ouest France, le duo s’est confié sur cette vie étonnante. En 2018, Mickaël et Florian, originaires de Gironde, décident de tout plaquer pour vivre dans une roulotte tractée par des chevaux.

Depuis, ils vivent dans cette caravane de quelques mètres carrés et voyagent à travers la France : “Tout ce qu’on a est dans cette caravane. Et comme on n’a pas besoin d’autre chose, nous ne sommes jamais déçus. Nous sommes heureux…”, ont-ils confié au média.

Une vie de nomade

À l’intérieur de cette roulotte, peu d’espace, mais l’essentiel est là. Le couple qui a déjà restauré trois roulottes d’occasion a récemment décidé d’en acheter une neuve. Pour ce nouveau projet, Mickaël et Florian se sont basés à Paimpont en Ille-et-Vilaine. Ils comptent sur l’aide des habitants volontaires pour terminer leur roulotte : “On fait appel à toutes les compétences, invite Mickaël. Par exemple, quelqu’un qui sache faire de la soudure pour construire le châssis. Des personnes qui pourraient aussi nous aider en menuiserie, couture, peinture… Ça pourra être pour une journée ou une demi-journée. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues” confient-ils.

Une vie de nomade que le duo n’hésite pas à partager et à transmettre. Via leur association L’École porteurs, ils se rendent dans des écoles où ils abordent de nombreuses thématiques avec les enfants, comme l’économie d’énergie, les animaux, les ressources. Ils ont partagé leur expérience à Ouest France : “Nous visons à planter de petites graines dans la tête des enfants.”

Le duo vit également grâce au troc et l’échange : “Un élève qui nous offre une courgette de son jardin, ça représente tellement plus que si nous lui demandions 2 €”. Et ce n’est pas tout. Mickaël et Florian proposent aussi des activités variées comme des balades en calèche ou la réception de groupes vacances ou centres aérés. En période estivale, ils transforment leur roulotte en gîte. Une vie de nomade qui nous ferait presque rêver. Alors, qu’en pensez-vous ?

