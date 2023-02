Ce parc national méconnu est le trésor des caché des États-Unis et il va vous faire rêver

Les États-Unis regorgent de parcs nationaux, dont le célèbre Yellowstone. Alors que tous les yeux sont braqués sur le site du patrimoine mondial protégé par l’UNESCO, le parc volcanique de Lassen gagne lui aussi à être connu. La raison ? Il abrite des merveilles naturelles à couper le souffle.

Vous l’ignorez peut-être, mais les États-Unis comptent une cinquantaine de parc nationaux, connus pour leurs paysages naturels aussi impressionnants les uns que les autres. C’est notamment le cas du Grand Canyon (Arizona), les Everglades (Floride) ou encore le parc national de Grand Teton (Wyoming).

Le pays de l’Oncle Sam abrite aussi un trésor caché situé en Californie : le parc national volcanique de Lassen. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce site gagne à être connu. Et ce n’est pas Katie Joll qui oserait dire le contraire. Dans un entretien accordé au magazine Insider, la jeune femme a dévoilé les coulisses de son voyage. Une expérience unique qui ne manquera pas de faire rêver les globe-trotters.

Parc national volcanique de Lassen. Crédit Photo : istock

Des paysages volcaniques à foison

Le parc national volcanique de Lassen fait partie des rares endroits où l’on peut trouver les quatre types de volcans existants sur notre planète. Le site est connu pour ses montagnes, ses lacs aux eaux limpides, ses prairies de fleurs sauvages, ou encore ses crêtes déchiquetées.

Crédit Photo : Istock

Mais ce n’est pas tout ! Cette merveille de la nature abrite une faune et une flore riches et variées. Malheureusement, une partie du parc a été endommagée par le Dixie Fire, un gigantesque incendie qui a ravagé la Californie septentrionale en 2021.

Au cours de son excursion, Katie Joll a campé sur un terrain de camping avec toute sa famille. Sur place, ces derniers ont multipliés les activités et les randonnées, où ils ont pu contempler les chutes de Kings Creek et le Sulphur Works, une zone constituée de sources chaudes, de fumerolles et de marmites de boue.

Crédit Photo : Katie Joll

Crédit Photo : Katie Joll

Ils ont également visité le Bumpass Hell, un endroit époustouflant regroupant des phénomènes géothermiques et des sources d'eaux bouillonnantes. À la nuit tombée, les visiteurs ont eu la chance d’admirer un ciel nocturne parsemé d’étoiles.

Crédit Photo : Katie Joll

Crédit Photo : Katie Joll

Au total, le parc volcanique de Lassen attire près de 400 000 touristes chaque année, contre près de 3 millions pour le parc national de Yellowstone (Wyoming).