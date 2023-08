Ce réseau d'hébergement dédié uniquement aux femmes qui voyagent solo fait un carton !

Avis aux voyageuses, un réseau d’hébergement a le vent en poupe et permet aux aventurières solo, de trouver un logement en toute sécurité. Explications.

Pas toujours facile de voyager solo, lorsque l’on est une femme. La raison ? Il faut l’avouer, il est parfois difficile de dormir chez l’habitant lorsque l’on est une femme, tout simplement parce que cela peut être dangereux. Afin d’éviter les risques et dangers, et voyager en solo, en tant que femme, en toute sérénité, il existe une plateforme de confiance, dédiée aux femmes voyageuses qui cherchent un hébergement : La Voyageuse, aussi appelée NomadSister.



Crédit photo : iStock

Un concept innovant pour voyager en toute sérénité

Sur cette plateforme, mise en avant par Radio France, toutes les femmes peuvent trouver des logements chez l’habitant, et être mises en relation uniquement avec des femmes. En clair, cette plateforme permet de mettre en contact des femmes voyageuses avec des femmes qui acceptent de les accueillir chez elles. Au total, il y a plus de 1500 hébergeuses et près de 98% de femmes voyageuses, satisfaites par les services de la plateforme. Un concept qui fonctionne et qui a de quoi rassurer.



Crédit photo : iStock



Sur le site, il est possible de choisir son type de voyage : en solo, entre copines, pour le boulot ou encore avec des enfants. Comment ça marche concrètement ? Il suffit de s’inscrire sur le site, d’acheter un pass (à partir de 39€) puis de contacter les hébergeuses avant de voyager. En clair, c'est simple, rapide et sécurisé.