Record du monde : à 23 ans, elle devient la plus jeune femme à avoir visité les 196 pays de la planète

Lexie Alford, originaire de Nevada City, en Californie, a récemment battu un record mondial Guinness en devenant la plus jeune personne à avoir visité tous les pays du monde. En effet, à seulement de 23 ans, elle s'est déjà rendue dans 196 pays dans le but de se mettre au défi et de repousser les limites de ce qu'elle croyait possible pour une femme voyageant en solo.

Crédit : lexielimitless / Instagram

Lexie a principalement utilisé l'avion, le bateau et le train pour se déplacer. Elle a souligné que ce dernier mode de transport était son préféré, notamment car on peut « regarder par la fenêtre les paysages en constante évolution » a-t-elle déclaré. Il lui aura fallu moins de 3 ans pour visiter tous les pays et battre le record du monde. Elle a commencé à voyager dès son plus jeune âge car sa mère possédait une agence de voyages en Californie.

« J’ai grandi en accompagnant ma mère dans ses voyages d'affaires autour du monde, dans plus de 70 pays, et après avoir économisé pendant plus de six ans et obtenu mon diplôme universitaire à 18 ans, j'ai décidé de me lancer dans mes propres aventures » a-t-elle confié.

Cependant, tout n'a pas été simple et Lexie a dû faire face à de nombreux obstacles, notamment l'obtention de visas pour entrer dans certains pays. Pour des pays comme le Venezuela ou le Pakistan, il a fallu des mois pour les obtenir.

Crédit : lexielimitless / Instagram

Mais heureusement, tous ces challenges ont été compensés par des instants mémorables vécus lors de ses aventures en solo : « il y a tellement d'expériences incroyables que l'on peut vivre en voyageant seul, parce que l'on est plus ouvert à l'hospitalité et aux interactions avec la population locale que si l'on était dans un grand groupe de personnes. Pour l'histoire la mieux préservée au monde, j'adore l'Égypte. Pour la gentillesse des habitants, j'ai vécu une expérience incroyable dans le nord du Pakistan. L’île la plus unique au monde, à mon avis, est l'Islande : le pays du feu et de la glace. Pour la beauté naturelle la plus incroyable, j'ai adoré visiter Angel Falls au Venezuela. »

Si Lexie a surtout voyagé en train, elle a aussi beaucoup utilisé l’avion, mais selon elle, cela a été à la fois une bonne et une mauvaise expérience. « J’ai voyagé avec une très grande variété de compagnies aériennes à travers le monde et, pour la plupart, elles avaient toutes une nourriture épouvantable » a-t-elle fait savoir avec beaucoup d’humour.

En revanche, la jeune aventurière, qui voyageait généralement sur des compagnies aériennes comme Delta et KLM a partagé la qualité supérieure de ces compagnies, notamment en ce qui concerne le confort des sièges et la propreté.

Crédit : lexielimitless / Instagram

Voyager seule en tant que femme

Lexie a eu la chance et le plaisir de rencontrer diverses personnes et de découvrir différentes cultures au cours de son voyage.

Mais l'expérience la plus précieuse de toutes a été la découverte d'un nouveau sentiment d'indépendance et de liberté. C’est en tout cas ce qui transpire de son récit. Elle a également appris plusieurs leçons de vie : « lorsqu'il s'agit de voyager seul, surtout en tant que femme, il est extrêmement important de faire preuve de bon sens ». Lorsqu'elle se rend dans des pays perçus comme dangereux ou instables, elle explique avoir appris à se souvenir que les choses peuvent changer à tout moment et qu'il faut accepter ce genre d'expérience, ajoutant : « la seule chose que vous pouvez contrôler est votre état d'esprit. »

Pour Lexie, en tant que grande passionnée de voyage, rien ne vaut le plaisir de découvrir le monde. À tel point qu’elle décrit les voyages comme sa partie préférée de la vie. « Mais je mentirais si je disais que je n'ai pas apprécié de prendre du temps au cours de l'année écoulée pour récupérer de l'usure que j'ai infligée à mon corps ces dernières années » a-t-elle quand même déclaré.

En tout cas, une chose est sûre, ce record a de quoi faire rêver !

Crédit : lexielimitless / Instagram

Crédit : lexielimitless / Instagram

Crédit : lexielimitless / Instagram