Ce sublime lagon turquoise, que tout le monde pense aux Maldives, est en réalité en France

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L'archipel des Glénan

Pas besoin de faire le tour du monde pour découvrir des lieux à couper le souffle ! En France, il existe un lagon bleu turquoise où l’eau transparente et les plages de sable blanc rivalisent avec les paysages des Maldives.

Qui n’a jamais rêvé d’aller aux Maldives ? Avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et ses paysages spectaculaires, ce territoire a été sacré “meilleure destination de l’océan Indien”.

Pourtant, vous n’avez pas besoin de faire le tour de la planète pour retrouver des paysages similaires. Vous pouvez par exemple vous rendre dans cette destination idyllique méconnue qui ressemble aux Maldives, mais qui reste beaucoup moins chère.

L'archipel des GlénanCrédit photo : iStock

Un lagon aux eaux turquoises

En France, il existe un autre endroit qui devrait vous plaire si vous rêvez de plages de sable fin et d’eau turquoise. Surnommé “le Tahiti breton”, il s’agit du lagon de l’archipel des Glénan, dans le Finistère.

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L'archipel des GlénanCrédit photo : iStock

Là-bas, l’eau est transparente grâce au maërl, une algue calcaire blanche présente au fond de l’eau. Selon Tourisme Bretagne, l’archipel est composé de bancs de sable fin et de petits îlots dont l’île Saint-Nicolas, la seule accessible en escale libre. De cet endroit, vous pouvez également rejoindre l’île de Bananec à marée basse.

De nombreuses découvertes

Les activités sont nombreuses sur l’archipel de Glénan. Vous pourrez faire du kayak, découvrir les incroyables fonds marins qui abritent des champs de haricots de mer et des épaves mystérieuses ou admirer le Narcisse des Glénan, une magnifique fleur blanche unique au monde. En plus de cela, l’archipel est une réserve naturelle protégée qui abrite des oiseaux rares comme les sternes et les huîtriers pies.

L’île Saint-Nicolas peut être visitée en une journée et est facilement accessible puisque des navettes la relient depuis Concarneau, Bénodet et Fouesnant d’avril à octobre. Une destination idéale pour en prendre plein la vue sans quitter la France.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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