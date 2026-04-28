Ce champ sublime est le plus photographié de France, voici le moment précis pour le visiter !

Si vous avez envie de partir découvrir la France, ne manquez pas le champ le plus photographié du pays, qui doit être visité dans quelques semaines.

Les beaux jours sont de retour et vous avez peut-être envie de partir visiter une nouvelle région de France. Si c’est le cas, vous pouvez vous rendre dans ce magnifique département qui regroupe quatre des plus beaux villages de France, ou découvrir le champ le plus photographié du pays.

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En effet, il existe en France un champ qui attire des photographes du monde entier chaque année pour sa beauté.

Un sublime champ de lavande

Ce champ est situé en Provence, à l'abbaye Notre-Dame de Sénanque, dans le Lubéron. L’abbaye a été fondée en 1148 et abrite toujours de moines. Si elle est si célèbre, c’est pour son architecture du XIIème siècle, mais aussi pour son immense champ de lavande qui s’étend au pied du monastère de pierre.

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La couleur violette des fleurs offre un paysage spectaculaire, tout comme cet impressionnant labyrinthe de lavande qui séduit les internautes. Sur place, il est recommandé de respecter le calme de l’endroit et de ne pas piétiner les cultures, notamment pour prendre des photos.

Quand découvrir ce champ ?

Le moment est bientôt idéal pour visiter cet endroit emblématique puisqu’il est conseillé d’y aller pendant la dernière semaine de juin ou la première de juillet. En effet, pendant cette période, le pic de floraison est atteint et les touristes sont peu nombreux. Pour profiter au maximum de l’expérience, il est recommandé d’arriver avant 9 heures du matin pour avoir de belles lumières tout en évitant le monde.

L’accès à l’extérieur est gratuit mais si vous souhaitez visiter l’intérieur de l’abbaye, vous devrez débourser 8 euros. Ensuite, vous pourrez vous promener sur les chemins de randonnée pour admirer une superbe vue en hauteur, ou vous rendre à Gordes, l’un des plus beaux villages du monde.