Atteint de la maladie « la plus douloureuse au monde », il souffre tellement qu'il a pensé au suicide

Ce Gallois vit un vrai calvaire à cause d’une maladie chronique dont les attaques sont imprévisibles et brèves, provoquant une douleur insupportable.

La maladie la plus douloureuse au monde

Gerwyn Tumelty, père de famille quinquagénaire, est en bonne santé. En apparence seulement. En fait, ce Gallois vit avec une condition médicale méconnue du grand public mais réputée chez les médecins pour être la plus douloureuse au monde.

Cette maladie, c’est la Névralgie du trijumeau. Gerwyn Tumelty a dit ressentir comme des « chocs électriques » et des « douleurs aiguës » dans la mâchoire à partir de 2017. Les crises sont soudaines et la sensation au visage est « horrible » en ce qui concerne le Gallois.

L’hôpital de la Pitié Salpêtrière apporte une précision sur cette pathologie chronique : « La névralgie du trijumeau se caractérise par une douleur intense, brutale, à type de broiement ou de décharge électrique, qui évolue par salves qui durent de quelques secondes à quelques minutes. »

« C'était une période désespérée »

Dans les colonnes du site de la BBC, Gerwyn Tumelty raconte son calvaire : « J'avais l'impression que quelqu'un me plantait un tournevis dans le côté du visage, c'était vraiment horrible. »

En effet, comme le précise encore la Pitié Salpêtrière, la pathologie affecte la « branche sensitive du nerf qui est atteinte : maxillaire supérieur pour la branche moyenne ou nerf maxillaire (cas le plus fréquent), maxillaire inférieur pour la branche mandibulaire, périorbitaire pour la branche ophtalmique. »

La douleur de la Névralgie du trijumeau a un fort impact négatif sur la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Selon plusieurs données relevées, la maladie touche entre 5 et 8 personnes sur 100 000 chaque année.

La douleur est telle que Gerwyn Tumelty, ancien de la Navy, a même pensé à mettre fin à ses jours : « J'avais des pensées suicidaires. Je voulais disparaître », confie-t-il. C’est en pensant à sa famille qu’il a trouvé la force de continuer. « Mais je ne voyais pas le bout du tunnel. C'était une période désespérée. »

Alors, Gerwyn Tumelty a décidé de subir une opération en 2019 après deux ans de souffrance. Les chirurgiens ont ouvert son crâne pour retirer une partie d’un os afin de soulager la pression exercée sur le nerf à l'origine de la douleur, complète le site LadBible.

Aujourd’hui, Gerwyn va beaucoup mieux. Il court des marathons et fait de la randonnée partout dans le monde.