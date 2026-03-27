Jack Lang s'est récemment emporté à l'entrée d'un cinéma, devant un public abasourdi. Précisions.

Il pensait profiter d'un passe-droit mais il est reparti bredouille et frustré.

L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, a été recalé d'un cinéma parisien après avoir tenté de doubler la file d'attente, sans scrupules. Mécontent de s'être vu infliger une fin de non-recevoir, l'intéressé a ensuite protesté vigoureusement, arguant du fait qu'il n'était pas n'importe qui, devant des badauds consternés.

La scène a eu lieu le dimanche 22 mars devant le MK2 Bastille de Paris, indiquent plusieurs médias dont le Canard enchaîné.

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Recalé d'un cinéma après avoir tenté de doubler une file d'attente, Jack Lang s'emporte

Ce jour-là, alors que le second tour des élections municipales battait son plein, le célèbre cinéma, situé dans le 5e arrondissement de la capitale, avait été pris d'assaut par les cinéphiles, venus en nombre pour assister à la projection du très attendu film Les Rayons et les Ombre (avec Jean Dujardin, Nastya Golubeva). Attendant patiemment la séance de 16h40, les spectateurs sont tombés des nues en apercevant l'ancien ministre Jack Lang en train de doubler la file comme si de rien n'était.

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Accompagné de sa compagne Monique Buczynski, l'ex-ministre, âgé de 86 ans, s'est alors fait recadrer par les caissiers qui lui ont demandé de faire la queue comme tout le monde.

Vexé d'être traité comme « le commun des mortels », Jack Lang s'est alors emporté sous les yeux médusés du public.

« Après tout ce que j’ai fait pour la culture, le cinéma ! », aurait-il ainsi lancé à haute voix, selon plusieurs témoins cités par différents médias.

Un épisode fâcheux qui risque d'écorner encore davantage l'image de l'ex-ministre, dont de récentes révélations ont mis en lumière de possibles liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

La polémique qui a suivi l'avait contraint à démissionner, dans la foulée, de son poste de directeur de l'Institut du monde arabe.