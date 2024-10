Ces 3 destinations surprenantes seront les plus prisées de 2025, selon une étude (et l'une d'elle se trouve en France)

Quelles seront les destinations tendances de l’année prochaine ? Le groupe Expedia a dévoilé son rapport. De quoi donner des envies de nouveaux horizons...

Envie de partir en voyage et de déjà préparer vos séjours de l’année 2025 ? Alors que la fin d’année approche à grands pas, il est déjà temps de chercher une nouvelle destination de vacances. Et ça tombe bien ! Le groupe Expédia, qui représente le site de réservations en ligne, mais également Abritel pour la location de logements ou encore Hotels.com, a dévoilé ce 16 octobre 2024 un rapport dévoilant les prochaines destinations de l’année 2025 qui auront le vent en poupe. Pour cette enquête, le groupe a interrogé près de 25 000 voyageurs sur leurs envies et motivations de voyage. Et le constat est clair : l’année prochaine portera sur des voyages insolites, loin des touristes où le dépaysement est assuré.

Crédit photo : iStock

Les destinations tendances en 2025

Où partir en 2025 ? Selon le rapport du groupe, trois destinations se démarquent : Reims, en France, Brescia, en Italie et Cozumel, au Mexique. Oui, vous avez bien lu ! Des destinations peu connues qui semblent attirer de plus en plus de voyageurs. Dans la liste des destinations populaires selon le groupe, on retrouve aussi : Santa Barbara, Californie, Waikato, Nouvelle-Zélande, Gérone, Espagne, Fukuoka, Japon, Abu Dhabi, Émirats arabes unis, Krabi, Thaïlande.



Crédit photo : iStock



Une nouvelle façon de voyager

Selon le rapport, les méthodes de voyage évoluent également. En 2025, ce sera le grand retour des formules “All-Inclusive” dans les hôtels. Les voyageurs ne souhaitent plus s’embêter et ont besoin de se relaxer. Adieu donc le stress du choix des restaurants, on consomme tout à l’hôtel. “42% déclarent même qu’il s’agirait de leur type d’hôtel préféré. Pour eux, la première motivation est la réduction du stress (41%), suivie par la facilité à réserver (39%) et l’impression de luxe qui se dégage d’un hôtel tout compris (38 %)”, précise l’étude.

Alors, surpris par ces préférences de voyages ?