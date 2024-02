Ces deux départements français figurent parmi les “meilleures destinations nature” au monde

Le site de voyage TripAdvisor a dévoilé son palmarès des Traveller’s Choice Best of the Best 2024, qui dresse un classement des meilleures destinations et plans de voyage en plusieurs catégories.

Pour établir ces classements, le site se base sur les notes et les avis reçus au cours des 12 derniers mois. Les lauréats sont donc désignés directement par les voyageurs du monde entier qui partagent et notent leurs expériences de voyage.

Les destinations, les hôtels, les activités et les restaurants préférés des voyageurs sont donc récompensés à l’occasion du Travellers Choice Best of the Best, qui est dévoilé chaque année par TripAdvisor.

Dans la catégorie “meilleures destinations nature” au monde, on retrouve deux départements français, connus pour leurs magnifiques plages, leurs forêts luxuriantes et leurs paysages à couper le souffle !

Ces deux départements sont la Guadeloupe et la Martinique, sélectionnés parmi 25 destinations incontournables dans la catégorie “Nature”. Si on peut penser qu'il s'agit d'un panel élargi, TripAdvisor précise qu'il s'agit de "moins de 1% des 8 millions de pages" présentes sur leur plateforme, récompensées par l'honneur de figurer dans un classement Best of Best, attestant "du plus haut niveau d'excellence en matière de voyage"

Crédit photo : iStock

Guadeloupe et Martinique, destinations nature plébiscitées

Ces deux territoires d’outre-mer se trouvent même parmi les 15 meilleurs endroits préférés des voyageurs qui veulent se ressourcer en pleine nature. La Guadeloupe est 9ème tandis que sa voisine martiniquaise est 11ème.

Parmi ses atouts, la Guadeloupe est décrite comme un “véritable paradis sur l’eau” avec ses plages de sable blanc, ses volcans, ses parcs protégés et ses spots de plongée. Les restaurants locaux jouissent également d’une très forte estime de la part des voyageurs.

Crédit photo : iStock

De son côté, la Martinique est saluée pour son “style français, pimenté par une attrayante chaleur antillaise”. Outre la cuisine locale et la culture insulaire propre à la Martinique, le TripAdvisor cite naturellement la montagne Pelée comme paysage dominant de l'île.

Une île où subsistent aussi des vestiges historiques comme “La Pagerie, lieu de naissance de Joséphine, épouse de l’empereur Napoléon, et le Rocher du diamant, un rocher de 176 mètres de haut, autrefois promu au rang de navire de guerre insubmersible par la Royal Navy”, indique le site.