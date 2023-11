Cette célèbre ville est la plus verte de France en 2023, avec un tiers de sa surface dédié aux espaces verts

L’Observatoire des villes vertes a dévoilé son nouveau classement des villes les plus vertes de France. En première place se trouve une commune dont un tiers de la surface est dédiée aux espaces verts.

Tous les trois ans, l’Observatoire des villes vertes dévoile son palmarès des villes les plus vertes de France. Ce classement récompense les villes françaises les plus végétalisées. Pour déterminer les gagnants, l’Observatoire établit un classement des 50 plus grandes villes de France en prenant en compte la place de la nature et du végétal dans leur espace urbain.

Cette année, l’évaluation a eu lieu entre les mois de juin et de septembre. La direction des Espaces verts de chaque commune a reçu un questionnaire portant sur 97 indicateurs regroupés en quatre catégories : le patrimoine vert, le fonctionnement et l’organisation, les actions et les initiatives ainsi que la sensibilisation et la promotion.

Quelle est la ville la plus verte de France ?

Le classement de cette quatrième édition a été dévoilé ce mardi 14 novembre. Cette année, la ville la plus verte de France est Angers. Ainsi, cette ville conserve sa place de leader qu’elle avait déjà décrochée en 2020.

“Avec un tiers de sa surface totale dédiée aux espaces verts, Angers dispose d’un espace paysager aménagé pour tout habitant à moins de 500 mètres, et pour 80% de la population à moins de 300 mètres”, précise l’Observatoire des villes vertes.

Angers est suivie par Rennes qui a gagné 5 places par rapport à 2020. Un quart de sa surface totale est dédiée aux espaces verts et 63% de sa voirie est arborée. En troisième position se trouve Strasbourg, une ville qui entre dans le classement cette année grâce à son Plan Canopée 2020-2026 qui a pour objectif de planter 10 000 arbres supplémentaires d’ici 2030. Dans la suite du classement, on retrouve Lyon, Metz, Nantes, Caen, Reims, Amiens et Paris. Cette année, la capitale fait son entrée dans le classement.

“Cette édition nous montre que sur l’ensemble du territoire, les villes poursuivent leur végétalisation et montent en puissance : investissements en hausse, multiplication des initiatives de sensibilisation à la biodiversité, formation des agents dédiés aux espaces verts”, précise l’Observatoire des villes vertes.

Si Angers est donc la première ville verte de France, elle est également première ex-aequo avec Lyon et Rennes pour leur politique d’incitation des citoyens à végétaliser. Un bon exemple à suivre pour toutes les villes du pays.