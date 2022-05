Allemagne : un billet à seulement 9 €/mois pour passer l'été à visiter le pays sans limite

Si vous ne savez pas encore où aller cet été pour voyager à moindre coût, l’Allemagne semble être la destination idéale. Pourquoi ? Car un billet à seulement 9 euros va permettre de se déplacer dans tout le pays pour une durée d’un mois !

Après de nombreuses négociations, le gouvernement fédéral allemand a approuvé un plan visant à encourager l'utilisation des transports en commun afin d'atténuer les effets de l'inflation et de la montée en flèche des prix de l'énergie et de l'essence en proposant un abonnement mensuel aux transports en commun pour un prix étonnant de seulement neuf euros. Cette opportunité est vraiment idéale pour découvrir tout au long de l’été sans se ruiner.

Le billet de 9 euros est disponible pour les déplacements du 1er juin 2022 au 31 août 2022. Toute personne qui l'achète peut voyager autant de fois qu'elle le souhaite dans tous les types de transports publics en Allemagne, y compris les bus, les U-Bahns, les S-Bahns, les tramways et les trains locaux et régionaux, pendant un mois civil. Cela ne comprend pas les trains de longue distance de type IC ou ICE. À noter que le billet est nominatif, et n’est donc pas transférable d’une personne à une autre.

Comment acheter ce billet ?

Pour profiter de cette offre unique, rien de plus simple. L'option la plus rapide et la plus efficace est de se rendre DB Navigator (l'application officielle de la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn) ou en ligne afin de réserver votre ticket à l'avance. Vous pouvez également l'acheter sur les sites web et les applications des différentes compagnies de transport régionales. Par exemple, BVG pour Berlin, VRR pour la région de la Ruhr et SSB pour la région de Munich. Tous les billets sont valables dans tout le pays, vous pouvez donc les acheter en ligne sur n'importe laquelle de ces plateformes, et cela ne fera aucune différence.

À partir du 1er juin, les billets seront également vendus directement aux distributeurs dans toutes les gares et dans toutes les boutiques de la compagnie ferroviaire nationale au prix fixe de 9 euros. Attention cependant, chaque billet sera valable par mois civil et non à partir de la date d'achat. Autrement dit, si vous achetez votre ticket à 9 euros à la fin du mois, vous ne pourrez l'utiliser que pendant quelques jours, mais cela peut toujours en valoir la peine.

Une telle offre est une première et des milliers de personnes ont déjà réservé leurs billets. C'est une aubaine pour ceux qui veulent économiser de l'argent, car comme en France, les billets de train en Allemagne ne sont généralement pas bon marché du tout. Par exemple, un voyage simple en métro à Munich coûte 3,5 €, les billets de 24 heures à Berlin coûtent 8,80 €, et un forfait journalier qui vous permet de voyager dans toute l'Allemagne dans les mêmes conditions que le billet à 9 euros a normalement une de 42 €.

Pour les habitants et les voyageurs qui connaissent déjà très bien l'Allemagne, le ticket à 9 euros est l'occasion idéale de sortir un peu des sentiers battus et d’explorer ce qu’ils n’ont pas encore vu. Cela peut notamment être l’occasion de découvrir l'un des 16 parcs nationaux d'Allemagne, de profiter du calme et de la beauté du littoral allemand, ou de visiter des lieux ayant une grande importance historique et de charmantes vieilles villes, comme Göttingen, Bonn ou Weimar.

Vous l’aurez donc compris, que vous soyez plutôt citadin, amoureux de la nature ou passionné de culture, l'Allemagne est l'endroit où aller cet été !