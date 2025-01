Cette compagnie aérienne est la plus ponctuelle au monde, selon un nouveau classement

Vous voulez éviter les retards en avion ? Découvrez quelle compagnie aérienne est la plus ponctuelle au monde.

Partir en voyage à l’étranger implique généralement de prendre différents moyens de transport, comme l’avion. Cependant, prendre l’avion peut générer du stress : vous devez arriver à temps à l’aéroport, passer la sécurité, défaire vos bagages et espérer que votre vol soit à l’heure. En effet, les retards ne sont pas rares dans les aéroports. Ils peuvent être causés par les conditions météorologiques, la situation à l’aéroport ou encore les compagnies aériennes. Ces retards peuvent bouleverser votre voyage en vous faisant manquer votre correspondance ou en vous bloquant à l’aéroport pendant des heures.

Pour éviter cela, il est important de se renseigner sur la ponctualité de votre compagnie aérienne. À ce sujet, la société d’analyse aéronautique Cirium Global Airlines a récemment dévoilé un classement des compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde, rapporté par CNN. Pour information, la société estime qu’un vol est à l’heure quand il arrive “dans les 14 minutes 59 secondes après l’heure d’arrivée prévue à la porte d’embarquement”. Voici donc quelle est la compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde.

3. Delta Air Lines

À la troisième place du classement, on retrouve Delta Air Lines, une compagnie aérienne basée à Atlanta, qui présente un taux de ponctualité de 83,46%. Grâce à son système de suivi sophistiqué, cette compagnie assure une surveillance quasi parfaite de ses vols.

2. Saudia

En deuxième position se trouve Saudia, la compagnie aérienne de l’Arabie Saoudite, avec un taux de ponctualité de 86,35%. Selon les estimations du rapport, les avions de la compagnie partent souvent à l’heure (88,82%) et arrivent en temps voulu (86,35%).

1. Aeromexico

La compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde est Aeromexico, avec un taux de ponctualité de 86,70%. La compagnie nationale du Mexique utilise des technologies de pointe comme une surveillance en temps réel et des outils de planification avancés. En plus de cela, selon Capital, ses avions sont les plus économes en carburant au monde.

Dans le classement, on retrouve également deux pays européens comme Iberia (Espagne) à la 8ème place, juste devant Scandinavian Airlines System (Suède). De son côté, la France est totalement absente du classement. Vous savez désormais quelles compagnies aériennes privilégier pour votre voyage. Pour éviter les imprévus, découvrez quelle compagnie a enregistré le plus de retards et d'annulations de vols en 2024.