Voici la compagnie aérienne qui a enregistré le plus de retards et d'annulation de vols cet été

Si vous envisagez de prendre l’avion, informez-vous bien sur les différentes compagnies aériennes pour éviter les mauvaises surprises. Voici celles qui ont été le plus en retard et qui ont annulé le plus de vols ces trois derniers mois.

Avant de partir à l’autre bout de la France ou à l’étranger, il est important de bien choisir la compagnie aérienne avec laquelle on va voyager. Pour cela, il faut comparer les prix mais aussi s’informer sur la réputation de la compagnie. En effet, il est très désagréable de voir son vol être annulé au dernier moment, ou d’observer des retards au moment du départ ou du retour.

Crédit photo : iStock

Pour éviter ces désagréaments, renseignez-vous bien au préalable. Pour vous aider, Flightright, le leader européen de l’indemnisation des passagers aériens, a réalisé un classement des compagnies aériennes qui ont enregistré le plus de retards et qui ont annulé le plus de vols cet été. Pour réaliser ce classement, les chercheurs ont analysé les vols en partance de toute l’Europe entre le 1er juin et le 27 août. Ils ont considéré qu’un vol était retardé à partir de 15 minutes d’attente.

Les compagnies aériennes en retard

Crédit photo : iStock

Cet été, la compagnie aérienne qui a enregistré le plus de retards sur ses vols est ITA Airways, une compagnie italienne. 45% des avions ne sont pas arrivés à l’heure ces trois derniers mois. Sur les 36 800 vols programmés cet été, plus de 16 800 sont arrivés en retard.

Cette compagnie est suivie par Aegean Airlines, une compagnie grecque, dont 42,4% des vols étaient en retard cet été. En bas du podium, on retrouve Swiss International Airlines, avec 41,8% de ses vols retardés. De son côté, Air France se classe en 10ème position, avec 72 800 vols retardés pendant l’été (32%).

Crédit photo : Flightright

Les vols annulés cet été

Parmi les compagnies aériennes qui ont annulé le plus de vols cet été, on retrouve deux compagnies allemandes et une britannique sur le podium. En Allemagne, Lufthansa a annulé 3% de ses vols (3 700 vols sur 125 000) et sa franchise low cost Eurowings 2,73% (1 400 vols annulés). Pour la compagnie britannique British Airways, 1 800 départs ont été annués, soit 2,38% des vols.

Dans cette catégorie, Air France se classe en 9ème position. Cet été, 858 vols ont été annulés sur les 72 800 prévus (1,18%). Pour la compagnie française, ces annulations s’expliquent par des problèmes techniques ou au sein de l’équipage ainsi que des mauvaises conditions météorologiques à cause des orages, des vents violents, du brouillard et de la neige.

Crédit photo : Flightright