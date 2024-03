Cette compagnie aérienne méconnue est la plus ponctuelle d'Europe, selon une étude

Avis aux voyageurs, cette compagnie aérienne est réputée pour être la plus ponctuelle d’Europe. On vous la dévoile.

Envie de vous envoler vers de nouvelles aventures ? Problème : vous en avez assez des retards en avion ? Pas de panique, selon un rapport récent, il existerait une compagnie aérienne réputée pour être la plus ponctuelle d’Europe. Et on vous la dévoile.



Crédit photo : iStock

Et la compagnie la plus ponctuelle d’Europe est…

Selon le site de trading BestBrokers.com, qui a analysé les données d'OAG, une plateforme britannique, c’est la compagnie aérienne Eurowings, une filiale de la compagnie Allemande Lufthansa qui arriverait en tête de liste. D’après les chiffres dévoilés, elle afficherait un taux de retard et/ou annulation très faible pour ses 156 350 vols exécutés en 2023, environ 7,05 %. En seconde place, on retrouve la compagnie belge TUI fly Belgium, avec un taux de retard et d’annulation de 12,50%. En troisième place, on découvre Iberia, la compagnie espagnole, qui compte un taux de 15,19%.

Et les autres compagnies européennes dans tout ça ? Dans le classement du top 10, on retrouve des compagnies espagnoles comme Vueling. À la dernière place du classement, c'est Finnair qui obtient le taux de retard et d'annulation le plus élevé avec 20,41% sur 101 127 vols effectués. À noter qu'aucune compagnie aérienne française n’apparaît dans le classement.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, toujours selon le rapport, l’année 2023 a comptabilisé une moyenne de 15 minutes de retard sur les vols européens. La raison de ces retards ? Un espace aérien limité en raison des différentes guerres, la crise du covid qui a fragilisé le secteur, l'accumulation de grèves et des conditions météorologiques compliquées au fil de l'année.

Au moins, si vous cherchez à voyager sereinement, vous savez désormais vers quelle compagnie aérienne vous tourner. Alors, surpris ?