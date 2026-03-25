Cette compagnie aérienne ajoute des sièges qui se transforment en lits dans ses avions en classe éco

Vous avez toujours rêvé de vous allonger pour dormir confortablement en avion ? Ce rêve va devenir réalité grâce à une compagnie aérienne qui va transformer ses sièges en lits dans ses avions.

Quand on prend l’avion, il est difficile de s’asseoir confortablement pendant le vol. Les espaces entre les sièges sont souvent petits et il est généralement impossible d’étendre ses jambes. Pour être plus confortables, certains voyageurs n’hésitent pas à contourner les règles de sécurité, comme le montre cette tendance qui consiste à attacher sa ceinture d’une façon dangereuse pour plus de confort.

Comme il est impossible de changer de position et de s’allonger pendant le vol, certains voyageurs peinent à trouver le sommeil. D’autres ont des idées farfelues, comme cette passagère qui s’était allongée dans le compartiment à bagages de l’avion. Pour assurer le confort des voyageurs tout en veillant à leur sécurité, la compagnie aérienne United Airlines a eu une idée lumineuse, partagée ce mardi 24 mars.

Crédit photo : @united / X

S’allonger dans un avion

En effet, la compagnie va ajouter des sièges qui peuvent se transformer en lits dans ses avions. Les rangées de sièges, baptisées “Relaw Rox”, auront des repose-jambes qui pourront être relevés jusqu’à 90 degrés, pour permettre aux voyageurs de s’allonger.

“Cette disposition est idéale pour les familles qui voyagent avec de jeunes enfants, les voyageurs seuls ou les couples qui veulent les bons prix de la classe économie mais avec un petit confort en plus”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué relayé par Le Figaro.

La suite après cette vidéo The entire row is alllllll yours.



Welcome to United Relax Row, three adjacent United Economy seats with adjustable leg rests that can each be raised or lowered to create a cozy lie-flat space for stretching out...



You'll also get a mattress pad, blanket and two pillows. If… pic.twitter.com/Q6gcOuXbXo — United Airlines (@united) March 24, 2026

Ce n’est pas la première fois que cette idée est expérimentée puisqu’un designer avait également imaginé un siège d’avion qui permettait à deux personnes par rangée de s’allonger. Pour plus de confort, la compagnie United Airlines fournira également un surmatelas, des couvertures et des coussins aux passagers.

“Bienvenue à United Relax Row, trois sièges United Economy adjacents avec repose-jambes réglables qui peuvent être relevés ou abaissés pour créer un espace confortable et allongé pour se détendre… Vous recevrez également un surmatelas, une couverture et deux oreillers. Si vous voyagez avec des enfants, une peluche sera également fournie. L’option United Relax Row sera disponible dès l’année prochaine sur plus de 200 de nos Boeing 787 et 777, chacun pouvant comportement jusqu’à 12 de ces nouvelles rangées. Que vous voyagiez en famille, seul ou en couple, vous avez la liberté de vous étirer, de vous installer confortablement et de personnaliser votre voyage”, a indiqué la compagnie aérienne, selon BFMTV.

200 avions seront équipés

Cette nouveauté sera disponible dans 200 avions de la compagnie dès 2027. Bien qu’on ne connaisse pas encore le montant de cette option, il faudra sans doute ajouter un supplément au prix du billet pour en profiter. Pour le moment, nous n’avons pas encore d’indication sur le fonctionnement de la réservation. Sera-t-il possible de privatiser une rangée pour s’allonger ? Une personne seule devra-t-elle acheter plusieurs sièges pour profiter du lit ?

Crédit photo : @united / X

En plus de cela, d’autres modifications seront apportées pour tous les voyageurs. En classe économique, l’écran fixé sur les sièges sera plus grand. Il sera également possible de connecter ses écouteurs sans fil par Bluetooth et d’accéder à un service de wifi gratuit. Des nouveautés qui vont révolutionner les vols long-courriers des passagers.