Cette compagnie aérienne expulsera les voyageurs qui refusent d'utiliser des écouteurs à bord

Il sera bientôt impossible d’écouter des contenus audio sans écouteurs et risquer de troubler la tranquillité des passagers à bord des vols de cette compagnie aérienne. Elle s’autorise le droit de débarquer tout perturbateur à l’avenir.

Le bruit audio en avion, le calvaire des passagers

Faire de longs trajets en avion peut parfois devenir un calvaire quand certains passagers n’en font qu’à leur tête. Parmi les manies dérangeantes, on peut aisément citer celle où les voyageurs refusent d’utiliser des écouteurs. Mais cela devrait prochainement prendre fin. Une compagnie aérienne a pris une mesure radicale.

Selon NBC News, United Airlines a annoncé qu’elle commencerait à débarquer les passagers qui refusent de porter des écouteurs lorsqu’ils utilisent leurs appareils électroniques. Le changement a été inscrit dans le contrat de transport de la compagnie, dans la section « refus de transport. » Elle y liste toutes les raisons pour lesquelles elle se donne le droit de débarquer des passagers de ses avions.

Débarquer les passagers irrespectueux

Crédit photo : photosvit/ iStock

Mais ce n’est pas tout. United Airlines ne plaisante pas avec le manque de respect des passagers à bord. Dans son contrat, la compagnie précise qu’elle se réserve le droit de refuser le transport de façon ponctuelle ou permanente à un passager qui écoute son audio sur haut-parleur.

« Nous avons toujours encouragé nos clients à utiliser des écouteurs pour écouter du contenu audio, et nos règles Wi-Fi le leur rappellent déjà. Avec le déploiement de Starlink, il nous a semblé opportun de le préciser davantage en l'intégrant à nos conditions générales de transport », explique la compagnie dans un communiqué.

Par ailleurs, elle indique que les passagers causant « une perte, un dommage ou des frais de quelque nature que ce soit » devront rembourser la compagnie. United Airlines précise que les passagers ayant oublié leurs écouteurs peuvent, en revanche, demander une paire gratuite à bord, selon les disponibilités.

La nouvelle a largement été saluée par les internautes qui réclament que la même règle soit appliquée dans les lounges d’aéroport.