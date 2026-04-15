Ces hôtels et campings offrent 150 euros de carburant à leurs clients pendant les vacances

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Une station-service

Pour limiter la baisse de fréquentation provoquée par la hausse des prix du carburant, des établissements, campings et plateformes de réservation proposent à leurs clients de leur payer une partie, ou la totalité, de leur plein.

Les Français sont actuellement confrontés à une hausse des prix du carburant puisque le gasoil est passé à plus de 2 euros le litre dans toutes les stations-service de France. Si vous devez quand même prendre votre voiture, vous pouvez télécharger cinq applications afin de trouver les stations-service les moins chères près de chez vous.

Un homme inquiet face au prix de l'essenceCrédit photo : iStock

Cependant, certains Français ont décidé de ne plus prendre leur voiture, même pour partir en vacances. S’il existe une astuce pour faire des économies sur la route des vacances, selon une étude du site Campings, cette année, 75% des Français réduisent leur budget vacances et près de la moitié partiront moins loin que prévu.

Limiter la baisse de fréquentation

Face à cette tendance, les établissements touristiques s’inquiètent et craignent une baisse de fréquentation. Pour limiter cela, certains hôtels et campings ont décidé de rembourser une partie ou la totalité du plein d’essence de leurs clients pour les encourager à prendre des vacances malgré la hausse des prix.

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C’est le cas du camping Les Plans, dans le Gard, qui a offert des cartes carburant de 25 à 75 euros pour les réservations jusqu’au 31 mars. L’hôtel de Turquant, en Maine-et-Loire, propose également une carte cadeau TotalEnergies de 20 euros pour toutes les réservations effectuées en avril. Enfin, le camping de La Grande-Motte fait gagner quatre cartes cadeaux de 30 à 60 euros via un concours Instagram.

150 euros d’essence offerts

Certaines plateformes de réservation d’hôtels et de campings ont pris la même initiative, comme Camping-and-Co et Tripandco. Le remboursement du carburant est offert aux clients qui font une réservation en avril pour cet été. Le montant dépend du prix du séjour et peut aller jusqu’à 150 euros de carburant offert.

Cette idée pourrait ensuite s’étendre à d’autres établissements et plateformes de réservation en France, alors n’hésitez pas à consulter les différents sites d’hébergement avant de réserver vos vacances.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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