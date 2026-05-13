Les 10 meilleures raisons de partir au Maroc en 2026

Vous avez envie de voyager et de visiter de nouvelles destinations en 2026 ? Découvrez le Maroc, un pays aux paysages variés et à l’accueil chaleureux, qui ne vous laissera pas indifférent.

Voyager est un formidable moyen de découvrir d’autres cultures et d’admirer des paysages à couper le souffle. Si vous recherchez votre prochaine destination en 2026, il existe un pays qui pourrait vous plaire : le Maroc. Situé à seulement 3 heures de la France, il offre un vrai dépaysement et une expérience hors du commun.

Des paysages variés et somptueux, une culture authentique, une gastronomie à la renommée mondiale : un voyage au Maroc ne s’oublie pas. Voici les 10 meilleures raisons de partir dans ce pays en 2026.

Séjourner dans un pays accessible



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Si vous voulez voyager sans partir trop loin de la France, le Maroc est l’option idéale. Les habitants parlent français et il n’y a aucun décalage horaire. En plus de cela, le climat est très agréable puisque l’on compte huit heures d’ensoleillement par jour et la température annuelle moyenne est de 17 degrés. Pour cette raison, il est possible de s'y rendre toute l’année, grâce au Cercle des Voyages le spécialiste des voyages au Maroc.

Les points de départ sont nombreux depuis la France. Vous pouvez prendre un vol pour Marrakech depuis Paris, Lyon, Lille, Marseille, Nice, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes et Strasbourg. Enfin, cette destination pas chère est adaptée à tous les budgets car le coût de la vie au Maroc est plus faible qu’en Europe.

Admirer des paysages variés



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Les amoureux de la nature seront ravis lors de leur séjour au Maroc, qui a une grande variété de paysages. Entre médinas, déserts, mer, oasis et montagnes, il y en a pour tous les goûts. Les passionnés de grands espaces pourront voir des canyons, des cascades, des forêts de sapins et le contraste saisissant entre la mer et les dunes de sable.

Vivre des expériences uniques



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Au Maroc, vous pourrez vivre des expériences inoubliables. Il est par exemple possible de marcher dans le désert du Sahara et de passer la nuit entre les dunes. Vous pourrez observer les vastes étendues de sable et vous perdre dans l’infinité du désert, apercevoir des dromadaires et profiter d’une nuit magique sous les étoiles.

Goûter une gastronomie renommée



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Aller au Maroc, c’est aussi profiter de la gastronomie locale. Ne manquez pas les plats traditionnels marocains pour faire voyager vos sens en goûtant les tajines, ces emblématiques ragoûts cuits dans des plats en terre avec de la viande et des légumes caramélisés. Goûtez également les brochettes de viande roulées dans le sel, le délicieux thé à la menthe, les fruits gorgés de soleil et les pâtisseries emblématiques comme les cornes de gazelle, les briourates et les balkawas. Le Maroc est mondialement reconnu pour sa cuisine épicée et savoureuse, alors régalez-vous pendant votre séjour.

Découvrir une architecture remarquable



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Les monuments sont nombreux au Maroc et méritent que l’on s’y attarde. Pendant votre séjour, vous pourrez admirer les casbahs, ces maisons fortifiées en hauteur qui étaient occupées par les familles des seigneurs qui régnaient sur les terres. Les mosquées sont également présentes en nombre dans les villes et les villages. Ne manquez pas les souks, ces marchés éphémères où l’on peut trouver des boutiques de tapis, des ateliers d’artisans ainsi que des étals de nourriture. Enfin, les ryads sont de magnifiques demeures qui possèdent un jardin intérieur, cachées dans les ruelles étroites des villes.

Faire le plein de treks et de randonnées



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Les plus sportifs d’entre nous seront ravis de voir qu’il existe de multiples treks et randonnées au Maroc. C’est notamment le cas dans la chaîne montagneuse de l’Atlas qui dévoile ses sommets et ses gorges spectaculaires aux personnes qui ont le courage de s’y aventurer à pied. Vous pouvez également profiter d’une expédition en 4x4 pour découvrir les sommets enneigés du Haut Atlas marocain et vivre une expérience unique.

Se promener dans des villes colorées



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Les villes marocaines offrent un vrai dépaysement. Elles permettent de découvrir la culture locale, sont très animées et colorées. Pendant votre séjour, ne manquez pas certaines villes emblématiques comme Fès, Tanger et Chefchaouen. À Marrakech, la capitale surnommée “la ville rouge”, visitez le jardin botanique de Majorelle pour découvrir près de 300 espèces de plantes étonnantes.

Découvrir la culture berbère



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Voyager est aussi un formidable moyen de découvrir une nouvelle culture et de s’ouvrir au monde. Au Maroc, vous pourrez visiter les villages berbères et découvrir les traditions des peuples autochtones d’Afrique du Nord. Le peuple berbère vit dans des villages aux maisons en pisé et est reconnu pour son sens de l’hospitalité. En rencontrant les locaux, vous pourrez profiter de leur savoir-faire unique et admirer leurs productions artisanales en bois, en cuir, ainsi que la poterie.

Faire des activités ressourçantes



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Au Maroc, vous pourrez faire de nombreuses activités pour vous détendre pendant votre séjour. Si vous aimez surfer, plusieurs destinations pourront vous satisfaire. Partez dans le sud du pays direction Taghazout, Agadir et Essaouira pour vous promener dans de jolis villages et surfer sur de grandes vagues. Au Maroc, pensez aussi à vous détendre dans les hammams traditionnels pour profiter d’une bulle de bien-être pendant votre séjour.

Retrouver les paysages du cinéma



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Les cinéphiles seront comblés au Maroc car de nombreux films et séries très connus ont été tournés dans ce pays. C’est par exemple le cas de “Gladiator” ou encore “Game of Thrones”. Ainsi, en visitant le Maroc, vous pourrez voir les lieux où vos acteurs préférés ont mis les pieds et revivre certaines scènes emblématiques du cinéma.

Vous l’aurez compris, le Maroc est un pays dépaysant et accueillant, où vous pourrez vivre des expériences uniques et inoubliables. Alors n’attendez plus pour organiser votre prochain voyage !