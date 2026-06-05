Qu'est-ce que le “sleep tourism”, cette nouvelle tendance qui plait de plus en plus aux vacanciers ?

Alors que les vacances d’été approchent, une nouvelle tendance fait son apparition : le “sleep tourism”. On vous explique.

Tout le monde n’a pas la même définition des vacances. Pour certains, partir à l’autre bout de la France ou dans un autre pays est un formidable moyen de découvrir de nouvelles choses comme des paysages, une nouvelle culture ou d’autres activités. Ainsi, ces voyageurs se lèvent tôt pour explorer leur destination, font de longues marches et mènent une vie à 100 à l’heure.

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Pour d’autres, les vacances sont synonymes de repos. Ces personnes préfèrent prendre leur temps, flâner dans les villages, bronzer sur la plage, faire la sieste et la grasse matinée. À ce sujet, une nouvelle tendance voit le jour : le “sleep tourism”.

Partir en vacances pour dormir

Le “sleep tourism” est un nouveau concept qui se développe depuis deux ou trois ans et qui consiste à partir en vacances pour dormir. Les vacanciers réservent des séjours uniquement pour prendre soin de leur sommeil, loin de l’épuisement et du stress quotidien. Une envie qui se comprend quand on sait qu’en moyenne, les Français dorment 6h41 par nuit, ce qui est trop peu pour un adulte.

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Ainsi, les personnes qui font du “sleep tourism” profitent du calme et du confort pour dormir et recharger leurs batteries. Si c’est votre cas, vous pouvez notamment vous rendre dans la destination la plus reposante au monde.

Selon National Geographic, ce secteur est en pleine expansion et certains établissements proposent aux vacanciers de vivre une expérience unique basée sur la qualité de leur sommeil. En Amérique du Nord, en Asie, en Scandinavie, en Suisse, en Espagne et même en France, certains lieux sont dédiés au “sleep tourism”.

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Favoriser le sommeil

Les lieux sont différents selon les goûts des vacanciers. Il peut s’agir de lieux isolés dans la nature, d’hôtels, de grands établissements de luxe ou de cliniques spécialisées. Les chambres sont généralement conçues pour favoriser un sommeil réparateur car elles sont munies de matelas hauts de gamme, d’une pièce insonorisée et complètement sombre.

Certains établissements vont même plus loin en proposant des menus alimentaires particuliers et légers pour favoriser l’endormissement, ainsi que des tisanes et des infusions pour le sommeil. Des séances de méditation et de yoga peuvent être proposées à l’heure du coucher. Il peut aussi être possible de suivre un bilan de santé complet avec des spécialistes du sommeil pour apprendre à mieux dormir.

Ainsi, ces séjours sont parfaits pour les personnes fatiguées, qui ont besoin de dormir et de prendre du temps pour elles. Une pause bien méritée dans la frénésie du quotidien.