15 euros par nuit : Barcelone double sa taxe de séjour, qui devient l'une des plus élevées d'Europe

Il va falloir économiser si vous voulez séjourner à Barcelone ! La ville espagnole a doublé sa taxe de séjour pour les touristes, devenant l'une des plus élevées d'Europe.

Barcelone est une ville espagnole réputée qui attire des millions de touristes chaque année, et pour cause : les visiteurs sont nombreux à vouloir faire le plein de soleil, profiter de la gastronomie espagnole et visiter les monuments emblématiques de la ville comme la Sagrada Familia, qui est récemment devenue l’église la plus haute du monde.

Crédit photo : iStock

Cependant, la ville est confrontée à un surtourisme grandissant. Pour cette raison, elle a pris plusieurs décisions en créant notamment une “zone à selfies” devant la Sagrada Familia pour fluidifier le passage. En plus de cela, Barcelone a décidé d’augmenter sa taxe de séjour pour les touristes.

Jusqu’à 15 euros par nuit

La loi concernant l’augmentation de la taxe de séjour a été adoptée ce mercredi 25 février par le Parlement régional de Catalogne. Dès le mois d’avril 2026, la taxe va être doublée pour les clients des hôtels de la ville. Barcelone n’est pas la seule destination à prendre une telle décision puisque c’est également le cas à Venise, où les touristes doivent désormais payer pour visiter la ville la journée.

Crédit photo : iStock

La suite après cette vidéo

Suite à l'adoption de cette loi, la taxe de séjour de Barcelone devient l'une des plus élevées d’Europe. Selon Le Figaro, les visiteurs devront payer entre 10 et 15 euros par nuit et par personne pour séjourner dans certains établissements. Jusqu'à présent, la taxe variait entre 5 et 7,5 euros selon la catégorie de l’hôtel.

Les touristes qui séjourneront dans un hôtel quatre étoiles, soit la moitié des hôtels de la ville, paieront 11,4 euros de taxe supplémentaire, par nuit et par personne. Comptez donc 45,60 euros pour un couple qui séjournerait deux nuits dans un hôtel quatre étoiles. Les établissements cinq étoiles augmenteront quant à eux la taxe à 15 euros par nuit.

Limiter le surtourisme

Cette décision a été prise dans le but de palier au surtourisme et calmer les locaux qui se plaignent du nombre excessif de visiteurs, qui font grimper les prix de l’immobilier. Pour cette raison, la ville souhaite interdire les locations touristiques de courte durée d’ici 2028. Selon des chiffres rapportés par BFMTV, près de 15,8 millions de personnes visitent Barcelone chaque année, et 20 millions ont séjourné dans la région de la Catalogne en 2025.

Crédit photo : iStock

L’argent récolté avec cette taxe de séjour sera utilisé à 25% pour lutter contre la crise du logement à Barcelone, et les 75% restants seront investis dans le Fonds de promotion du tourisme. Une partie de l’argent devrait également être utilisée pour financer le “plan climat scolaire” de la ville afin de climatiser les écoles publiques.

Si cette mesure devrait satisfaire les locaux, les professionnels du tourisme craignent quant à eux une baisse de la fréquentation. Mais cette taxe va-t-elle vraiment freiner les touristes désireux de visiter Barcelone ?