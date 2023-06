Connaissez-vous Cham Island, ce paradis du Vietnam ressemblant aux Seychelles ?

Envie de voyage ? Si vous vous rendez au Vietnam, ne manquez pas les Îles Cham, un paradis authentique encore préservé. Tour d’horizon.

Lorsque l’on pense au Vietnam, on est loin d’imaginer des îles paradisiaques de sable blanc et d’eau turquoise. Pourtant, dans le centre du Vietnam, et dans le parc marin de Cu Lao Cham, se cache un paradis préservé : la réserve mondiale de biosphère reconnue par l'UNESCO. Composée de 8 petites îles, appelées les îles Cham, cette région encore authentique et préservée du tourisme de masse est un immanquable.



Crédit photo : Îles Cham

Des plages paradisiaques

Pour y accéder, il suffit de se rendre à Hoi An, le village authentique et culturel du centre du Vietnam, à 45 minutes de Da Nang. Au port du village et depuis la plage de Cửa Đại, il est possible de prendre des bateaux à moteur pour se rendre en seulement 30 minutes sur les Îles Cham. Sur l’île principale de Cu Lao Cham, se trouvent trois villages de pêcheurs, des restaurants, cinq plages et seulement quelques auberges de jeunesse pour y séjourner. Aucun hôtel n’est présent sur l’île, uniquement des “homestay” où les visiteurs peuvent dormir chez l’habitant. Une fois sur place, il suffit de louer un scooter ou un vélo pour se déplacer. Avec sa superficie de 16,42 km2 et ses quelque 2500 habitants, l’île de Cham est un paradis authentique.



Crédit photo : Îles Cham

Sur place, on découvre des plages paradisiaques de sable fin, blanc et à l’eau turquoise avec des roches grisâtres et lisses rappelant les Seychelles. Sur certaines plages, des rangées de cocotiers et transats sont installés pour s’y reposer, à l’ombre des palmes.

Côté activités, c’est le lieu idéal pour se détendre, bronzer, mais également faire de la plongée ou du snorkeling en masque et tuba. Des balades à la journée sur les îles des alentours sont également possibles. Enfin, la pagode de Hai Tang, un temple bouddhiste, est aussi à visiter. Un dépaysement total qui ne vous laissera pas indifférent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cham Island Diving Center (@chamislanddiving)

Un logement à recommander ?

Définitivement : Hammock Homestay. Cette auberge est idéale pour passer plusieurs nuits à Cham Island. L’hôte est adorable et la cuisine vietnamienne y est délicieuse.



Si vous cherchez un lieu authentique et méconnu pour vos prochaines vacances, vous savez où vous rendre ! Tenté.e.s ?