Pourquoi cet endroit caché du Vietnam est la destination parfaite pour vos prochaines vacances ?

Située au nord du Vietnam, cette région préservée en pleine nature a de quoi couper le souffle. Encore préservée des touristes, elle s’impose comme l’un des plus beaux endroits du monde. Zoom.

Lorsque l’on parle du Vietnam, on pense bien souvent à l’une de ses merveilles : la fameuse Baie d’Halong avec ses îles paradisiaques et ses roches calcaires imposantes. Les reportages, documentaires, photographies sur cette région au nord-est du Vietnam en ont fait au fil du temps un véritable repère pour les touristes.



Une région préservée

Désormais, bien que cette région soit toujours aussi belle, elle est envahie par les voyageurs et perd au fil du temps de son authenticité. Face à elle, une autre région s’impose : celle de Ninh Binh. Située au nord du Vietnam, à 2 heures de route de la capitale Hanoï, elle est aussi appelée la “Baie d’Halong terrestre”. Très authentique, on découvre sur place un véritable paysage entre roche et nature luxuriante digne des plus grands films d’aventure.

Que faire à Ninh Binh ?

Au programme dans cette région : balades à barque le long de la rivière au cœur des falaises calcaires et de leurs grottes, dans les zones de Tam Coc ou Trang An, mais aussi balade à vélo ou scooter au milieu des rizières et bassins de lotus ou encore randonnée de Hang Mua qui offre une vue imprenable sur la région. Il est également possible de visiter la Pagode de Bích Động pour un dépaysement total ou la réserve naturelle de Van Long pour un aperçu de la faune et la flore du pays.

En plus de proposer des activités et visites en pleine nature, les hébergements à Ninh Binh ou Tam Coc sont pour la plupart situés face aux rizières, dans des villages vietnamiens pleins d’authenticité ou encore au coeur des falaises de la région. En clair, le dépaysement est assuré. Pour les amateurs d’aventure, il faudra compter entre 2 et 3 jours maximum pour profiter de cette région et y découvrir les merveilles qu’elle propose.

Déjà vu dans les films Indochine avec Catherine Deneuve ou King Kong, Ninh Binh est un paradis préservé des touristes et inévitablement l’un des plus beaux endroits au monde. Ça vous tente ?

