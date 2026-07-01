Adorée des touristes, cette ville espagnole crée 655 places de parking pour régler son plus gros problème de l'été

Si vous aimez partir en vacances en Espagne, bonne nouvelle : une ville adorée des touristes en été a pris une décision qui va ravir les voyageurs.

L’Espagne est l’une des destinations préférées des Français au moment de partir en vacances. Ce pays frontalier est facilement accessible, fait partie des destinations peu onéreuses et permet de profiter de paysages magnifiques, du soleil et d’une ambiance festive. Parmi les villes phares de l’Espagne, l’une d’entre elles est particulièrement appréciée des touristes en été.

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Il s’agit de Cadaqués, une ville située sur la Costa Brava, à 1h30 de Perpignan. Cette ville sublime attire des milliers de touristes chaque jour en été. Si elle plaît autant, c’est pour son ambiance méditerranéenne, ses petites ruelles colorées, ses monuments historiques et ses points de vue incroyables entre mer et montagne.

Des problèmes de stationnement

Si Cadaqués est une charmante commune en bord de mer, il existe un point noir en été : le stationnement. Actuellement, on compte environ 3 800 places de parking sur l’ensemble de la commune. Selon Diari de Girona, en période estivale et aux heures de pointe, 100% de ces places sont occupées dès 11h du matin. Ainsi, il est impossible de se garer plus tard dans la journée, ce qui crée des problèmes de circulation.

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Mais pour remédier à ce problème, la ville a pris une grande décision qui devrait plaire aux vacanciers. En effet, 655 places de parking en zones bleue et verte vont être créées. Même si elles seront payantes, les touristes auront plus de places pour se garer.

De nouvelles places de parking

La zone verte sera exclusivement dédiée aux habitants, qui pourront se garer près de chez eux à un prix symbolique. Par la suite, ces places pourraient aussi être accessibles à d’autres personnes, comme celles qui travaillent sur place.

Les touristes pourront quant à eux se garer sur les places en zone bleue, le long du front de mer. En plus de cela, des panneaux d’information vont être installés afin d’indiquer le nombre de places disponibles dans le parking payant et sur les aires de stationnement gratuites. Pour cela, des compteurs de véhicules ont été installés afin de connaître la situation en temps réel. Ces informations pourront également être consultées sur le site internet de la municipalité.

Si vous voulez vous rendre à Cadaqués, un peu de patience : cette mesure entrera en vigueur après l’été 2026. Passé cette date, vous aurez tout le loisir de vous garer dans la ville pour profiter de tout ce qu’elle a à offrir.